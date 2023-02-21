大陸女星陳鈺琪出演電視劇《錦繡未央》的九公主被大眾熟識，更因此被知名女星唐嫣相中簽下，並獲得力捧接連出演許多電視劇的女主角，星途相當順利，近日有網友發現陳鈺琪和導演吳強似乎養了同一隻小狗，讓不少人猜測兩人是否有戀愛關係，對此，導演吳強回應：「真是夠了」。

導演吳強曾執導網路劇《浮圖緣》和《今日宜加油》，兩部作品都有陳鈺琪參演，近日有網友發現陳鈺琪曬出愛寵照片，與吳強新年曬出的小狗疑似是同一隻，引發外界猜測兩人是否有戀愛關係。吳強事後將這條貼文設置僅自己可見，並在粉絲群中回應：「因為下面有人瞎說話，我就罵人了，後來覺得不合適，就設置了一下，我才不會刪微博呢」。

面對各別謠言，吳強表示：「讓他們折騰去吧，造謠的越大，就越好告他們」，並強調「我一個兢兢業業拍攝者，跟我弄這套，真是夠了，沒事，不怕」，間接否認與女星陳鈺琪的緋聞。

大陸女星陳鈺琪被發現愛寵和導演吳強發的小狗一樣，兩人已合作2次。（圖／微博）

導演吳強否認網上謠言。（圖／微博）

不過有網友疑惑「只要回應沒談戀愛不是同一隻就好了，直接一口氣否認不是更好嗎，這樣讓人有懸念哎」、「沒談戀愛這四個字挺燙嘴啊」、「所以小狗是不是同一個啊？」、「只要回應沒談戀愛不是同一隻就好了」，粉絲則澄清「狗子是陳鈺琪拍《今日宜加油》收養的」、「美女實慘，合作多次就是有內幕有問題，以後演員導演不能二搭三搭了嘛」、「絕對相信是靠演員本人的實力拿到角色的！」、「真的蠻搞笑的，作為路人，大家想想都知道，去朋友家看到可愛的小狗，難道不想拿手機拍一張嗎？這不是朋友圈就有東西可以分享了嗎？真沒必要過渡解讀」。