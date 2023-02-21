近日傳出國民黨中央考慮在立委初選中納入「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分者出戰。對此，前立委郭正亮今(21日)就表示，「國民黨的『大局條款』絕對不可能是只為了卡徐巧芯，她那麼小，現在基層聽到的就是『卡侯條款』」，引發討論。

郭正亮21日在網路直播中表示，國民黨的「大局條款」不可能是只為了卡徐巧芯，她那麼小。郭正亮更爆出，日前國民黨台北市議員張斯綱公開表示「他在基層聽到的『大局條款』就是『卡侯條款』」，郭正亮直呼，「國民黨怎麼可能為了徐巧芯去搞一個『大局條款』，國民黨就是有所謂的大咖，他認為他在幫黨解決大問題，就會提出制度的改革，所以徐巧芯緊張是合理的」。

郭正亮最後更說，「最近侯友宜跟郭台銘的民調往下掉是跟這個有關，每次國民黨只要地方選舉選得不錯，到了中央選舉年就大家又要開始搶位置了」，郭正亮也斷言，「我認為最後還是徐巧芯出馬，今年按照目前的態勢，國民黨的不分區會有16席以上，費鴻泰他在財政委員會也待很久了，他也是財政專家，讓他當個不分區也合理」。