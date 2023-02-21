一名男子在網路分享自己命根子遭前妻剪斷，多年來已適應「太監」生活，且已再婚甚至還拿到美國碩士的故事，引發關注。這起駭人案件也成為網友熱搜目標，而依當事人描述情節、該案疑為發生在105年、震驚社會的「殺夫剪命根子案」，起因於前妻對前夫不滿，竟趁他睡著剪斷命根子丟入河裡隨後自首，最後依重傷害罪遭判刑。

雖尚無法確認此案受害男子是否真為該文作者，但這篇慘案主角現身曝經歷的熱門文章，已引起廣大迴響。

一名自稱為被害人的男子日前在Dcard發文曝光近況，他說當年生殖器被前妻用剪刀一刀剪斷，陰莖壞死無法接回，就算重建也沒有任何功能，醫師替他在原本睪丸的位置開尿道，但只能坐著或蹲著解尿，他因此罹患嚴重憂鬱症，花好多年才走出陰霾，目前他在美國已取得碩士學位，也再娶得美嬌娘，他說雖然沒有小孩，生活過得還算安逸。

隨著分享無生殖器等同「太監生活」的文章，成為熱門話題，引起許多網友同情。當年的法院判決書也曝光，根據法院判決書記載，一名H姓女子疑因不滿L姓丈夫外遇，竟在租屋處趁丈夫喝酒熟睡後，用剪刀一把截斷林男命根子，並將截斷的命根子丟在溪流某處，L男清晨5點清醒上廁所時才發現命根子遭剪斷，馬上報警，妻子則隨後自行投案，男子送往醫院急救，但因陰莖殘存斷根僅剩1公分，動脈也被截斷，已無法正常性交與站立解尿。

H女事後供稱當時只想剪2、3公分，給丈夫一個教訓等語，法官認為縱使截斷僅有2、3公分，也足以嚴重影響生殖機能，且H女還將命根子棄置，已明確有重傷害主觀犯意；當時受理報案的員警則說，當時H女在雨天衝進派出所，雨衣上還沾有血漬，該名女子說要自首，他則趕緊確認事實並派救護車到現場。

全案經起訴後，法官參照醫院精神檢測，並審酌H女工作、經濟及健康狀況不佳，依重傷害罪判處多年徒刑。

命根子被剪斷、差點變性，過著如同太監般的生活，到赴美取得碩士學位並再婚。這篇文章掀起網友熱烈討論，紛紛留言「身為男人看到你這篇文，雞雞縮了一下」、「身為女生我看到的時候感覺很痛」、「我震驚到不知道該說什麼」、「無法想像，比讓我斷手斷腳還痛苦」，但也有不少人質疑其真實性「你的故事離奇到可以出書了」、「可以說說你現在老婆的故事嗎，比你被剪掉還要更離奇」。