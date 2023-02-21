俄烏戰爭即將屆滿周年前夕，北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波表示，西方認定中國要和俄羅斯站在一起，與西方民主國家分庭抗禮，這是一條彎路；西方不能對中國任意指責，卻又要求中國有所作為。

周波接受大陸「觀察者網」專訪時表示，西方國家認爲，俄羅斯和中國等所謂「專制的修正主義國家」站在一起，試圖與西方民主國家分庭抗禮、挑戰基於規則的世界秩序。這種言論對中國來說顯然是非常不公的。

周波直言，西方人錯誤地理解了世界秩序，把二戰後的秩序完全歸結爲自由民主秩序，這顯然也是一種錯誤的、自戀的觀點。二戰之後發生了無數大事：53個非洲國家的獨立、美蘇的冷戰、中國的崛起，等等。這些事件也都塑造了世界的秩序。真正的西方式自由秩序僅僅存在于蘇聯解體之後、中國尚未完全崛起之前的15年間，這在人類歷史上無非是曇花一現。

周波還稱，2020年慕尼黑會議的主題是「非西方化」，會議得出了一個有趣的結論：全世界正在變得「非西方化」，就連西方本身也在變得「非西方化」。世界各國和西方自己都發現西方民主並沒有想象中那麽好。這使原本頗爲自戀的西方産生了嚴重的「受害者情結」，將西方民主的問題歸咎於俄羅斯和中國。

周波強調，這一指責對中國尤其不公正。中俄對待世界秩序的態度有著本質區別：俄羅斯帶著懷舊的情緒，對全球化和世界秩序抱有抗拒之情；但中國則不然，中國作爲全球化的最大受益者，希望與包括美國在內的西方世界展開更多、更緊密的合作，中國是世界秩序的捍衛者而非破壞者。西方一方面不分青紅皂白對中國橫加指責，但另一方面又有求於中國、對中國有所期盼，其態度既搖擺又矛盾。

他認為，現在西方國家指責中國在俄烏問題上過於「親俄」，沒有旗幟鮮明地反對俄羅斯侵犯烏克蘭主權的行爲。但事實上，正如中方代表所言，中國在俄烏衝突中並不是無所作爲的。假如中國真的站在俄羅斯這邊，第三次世界大戰就已經爆發了。中國最大的貢獻就是拒絕火上澆油、極力勸和促談。當然，說實話，要找到大家都滿意的和談條件是非常難的。