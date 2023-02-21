行程中將獨家安排至獵豹保護區，近距離觀看工作人員餵食獵豹的難得畫面。（佳繽旅遊供／陳祐誠傳真）

肯亞當地動物過馬拉河奇景。（佳繽旅遊供／陳祐誠傳真）

專做高端特殊團的佳繽旅行社，過去以非洲為主力市場，經疫情空轉3年，去年底邊境解封後迅速推出巴基斯坦、摩洛哥、納米比亞等團，今歡慶公司成立10周年，一次推出5大獨家旅遊行程，包括巴爾幹8國22天、中亞5國18天、巴基斯坦15天、南印度13天及正北極21天等，即日起至3月31日期間，報名皆可享總價高達1萬3000元的多重早鳥優惠。

佳繽旅行社由業界資歷長達33年的彭文欽一手創立，10年來持站在火線第一排，帶領團隊親自跑透非洲、南北極與歐洲火藥庫各國，開發獨家特殊旅遊行程，版圖橫跨各大洲古文明與全球生態與極地奇景，讓公司從第1年只接到2名客人，到疫情前創下年營收2億餘元。

彭文欽指出，會專做特殊團，是因為這代表旅人的最後一塊拼圖，是平常難以到達或旅遊的地方，放眼全台灣，做非洲線的旅行社沒有幾家，佳繽是耕耘最深的，最長的一套行程是42天遊西非18國。他說，其實不分疫情前後，越是喜愛特殊旅遊行程的客群越重視高品質的專業服務團。

佳繽旅行社2018年首次報名金質獎、就成功奪下旅遊屆奧斯卡認證，並以非洲多達54國的優質行程的好口碑深植人心，主打絕佳的旅宿品質、專業的深度行程規劃、值得信任的在地夥伴以及顧客至上的頂級服務4大特色，成功擄獲一票特殊路線高端客青睞，疫情間仍不間斷開發全新特殊行程，才能在國境大門開放後交出亮眼出團表現。

彭文欽表示，佳繽的客群非常特別，雖然團費從10幾萬起跳至上百萬，但從熱愛收集全球旅遊版圖已破3位數的百國玩家，到1年報名7次以上行程的常旅客都有，透過他們的口碑推薦，佳繽已經累積超過5000名的忠誠顧客。

為回饋顧客的支持，佳繽旅遊特別於10周年慶之際，推出5大獨家路線以及全球行程皆適用的「佳繽獎嘉賓」3重優惠方案，過去10年曾參加佳繽行程的舊客報團可享最多5000元回購優惠，新舊客團報皆可享最多1500元揪團優惠，所有旅客於個人社群平台公開分享佳繽遊記可再享1000元推薦獎金。