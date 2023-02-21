36歲女星朱芯儀前(2021年)3月驚傳罹患乳癌，挺過6次化療和乳房重建後，如今已抗癌成功，今年1月底總算結束療程，她今(21日)再度久違進入手術室，拿掉已裝了1年多的人工血管，透露當下心情非常緊張：「我一直聞到電蚊拍打死蚊子的味道」，讓她幽默自嘲：「這陣子先跟燒肉說掰掰吧」。

朱芯儀21日在IG限時動態曬出一張病床照，可見她的病人服半邊滑落，白皙肌膚上有一處明顯可見的疤痕，如今的她，已拿下負責輸送化療藥劑的人工血管，朱芯儀心有感觸地說：「謝謝你幫了我一年多，希望以後不要再用到你了」。此外，朱芯儀也感激醫護人員把傷口縫得很仔細，且懂得安撫她的情緒。

朱芯儀曬出病床照，曝光左胸前的疤痕。(圖/朱芯儀 IG)

對此，老公衛斯理在自己IG轉發朱芯儀的貼文，寫下打氣的話：「在往更好的路上前進！終於畢業了」，並附上淚眼汪汪的表情符號，另一則動態，則可見衛斯理的大手有兒子的耳屎，「好久沒幫兒子挖了」，接著附上鬼臉符號，溫馨父子親情令人非常動容。

衛斯理對老婆抗癌成功非常開心。(圖/衛斯理 IG)

事實上，朱芯儀2021年驚傳罹癌後，夫妻倆均非常震驚，衛斯理曾透露當下心情：「晴天霹靂，腦袋一片空白」，更透露兩人好幾個夜裡，都一起抱頭痛哭，朱芯儀更沮喪詢問：「為什麼是我？」好在她後來調整心態，還會不時分享罹癌生活，期間，衛斯理也會幫忙帶小孩，更曾向朱芯儀喊話：「老婆加油！別怕我都會在！答應孩子們要把健康的媽媽帶回家。」