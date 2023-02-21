泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）周二表示，他將在下個月解散議會，屆時可能會在5月7日舉行大選。

根據路透社報導，帕拉育被記者問及選舉是否會在5月7日舉行時，帕拉育回答說，「當然，為什麼不呢？」

帕拉育政府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri ）在周二新聞發布會上提出可能在5月初舉行選舉的大致時間表，將在7月底之前選出一位總理，並在8月初任命內閣成員，屆時帕拉育政府將擔任臨時看守人。

泰國的競選活動已開跑，這場選舉可能會打破過去近9年由軍方及保王派組建的政府現狀。

根據一項泰國總理競選人民調顯示，帕拉育的支持度不及36歲的前總理戴克辛女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）。貝東丹在泰國東北部有超高支持率，所屬的為泰黨都在過去20年大選中勝出，但有三屆政府在任期內被推翻。帕拉育在2014年領導軍方發動政變，推翻貝東丹姑姑盈拉政府，此後掌權至今。