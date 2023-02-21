藝人李蒨蓉2004年嫁給富商李德立，婚後育有2名兒子，目前都在美國留學。李蒨蓉昨（20日）發文透露，17歲小兒子不符合員工餐的資格，打工時只能吃醬油配白飯、續碗味噌湯，但就算再餓，都不願跟同事一樣偷吃肉，讓李蒨蓉夫婦超心疼又欣慰。

李蒨蓉在文中指出，小兒子目前在海鮮餐廳打工一陣子，因未滿18歲，工時最長只能四小時，不符合員工餐須工作六小時才能享用的規定，所以下班時只能用白飯拌醬油和味噌湯果腹。不過，小兒子目睹同為兼差的同事打菜時，竟趁沒人注意時瘋狂撈肉，當下雖然有心動，但覺得這是不對的，便強忍飢餓，繼續吃白飯拌醬油，以及續碗味噌湯填飽肚子。

李蒨蓉不捨地表示：「老公和我聽得心疼又欣慰，嘉獎孩子『你這樣是對的！』如果當下只是為了滿足口腹之慾，卻是放任自己偷竊，不管有沒有被主管抓到，自我的道德標準就low掉了！」小兒子回她：「對！我才不要那麼low！」

即便如此，李蒨蓉還是不捨兒子在美國挨餓，「下線後我立馬告訴美國友人，好朋友果然非常熱心，阿姨們搶著幫兒子買滷肉飯、雞湯，宅配到府！」今（21日）李蒨蓉再發文分享教育理念，指出很多不缺錢的家庭，寧可把孩子送去學才藝，也不肯讓他們為賺微薄的薪水而花大把時間，對此她抱持著相反的想法，「我個人不認為重點在於投資報酬率，我覺得讓孩子去打工是好的，特別是用勞力付出的工作，讓孩子體會箇中滋味，尤其是服務業要學習的謙卑與應對，孩子們會更清楚，以後的志向！」

李蒨蓉接著感嘆：「反觀我自己17歲出道，年紀輕輕日進斗金，只學會年少得志、眼高手低…如果時光可以重來，我倒是很希望能去打工，欣賞不同人生風景～」

許多網友看完李蒨蓉的文章，紛紛留言：「我很訝異你的孩子竟然會去打工，真的很棒耶」、「別擔心，苦過的孩子才會成長，日後的一切才有擔當」、「真的是很有智慧的媽咪」。