安以軒老公、德晉集團前主席陳榮煉，去年因涉嫌經營非法賭博、洗錢，遭澳門警方拘捕，案件目前還在審理中，下月8日將進行陳詞結案，但據陸媒報導，結果恐出現反轉，他可能免受牢獄之災。

據《今日頭條》報導，陳榮煉的5名證人都沒有實質性證據，證明陳榮煉有違法行為，連博監局的稽查人員都表示，沒收到他有「「賭底面」及經營海外電競的投訴和檢舉，也沒有巡查到類似狀況，因此免受牢獄之災機會增大。

加上之前月初時，仁慈堂值理會主席飛安達、澳門美術協會會長陸曦、澳門日報讀者公益基金會理事長黃國勝，以證人身分出庭，講述陳榮煉對社會慈善公益活動的貢獻，都表示他低調有禮、平易近人，且扶貧辦學又熱心公益，這些證詞都替陳榮煉加分不少。

陳榮煉因涉及不法經營賭博、洗錢等83條罪名，不法獲利15億港幣（約新台幣59億）被捕，但他否認做過非法行為，強調自己沒有參與賭廳的日常運作，至於為何德晉集團要燒毀相關文件？他表示因為去年底賭廳關閉，為防有心人士出售客戶資料，才決定燒毀。