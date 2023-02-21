美國總統拜登上任來失言不斷，前立委蔡正元今(21日)在臉書指出，美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森說，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，拜登竟然回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」。對此，台大哲學系教授苑舉正今日就氣炸表示「你今天說要摧毀台灣，這種話能脫口而出嗎？怎麼可以講這種話，要負責任的」，引發討論。

蔡正元分享了美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森（Garland Nixon）的推特發文，文中指出白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，拜登竟回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」。許多網友看完後紛紛留言表示「幾天前就有網友貼出了，台灣似無有媒體敢貼出，知名度高的蔡先生，是第一位率先貼出的」、「有幾個名嘴及媒體敢說實話！」、「兩岸都需要覺醒！不能被政客出賣了！很明顯西方世界正用盡各種方式想製造中華民族自我毀滅；兩岸都要理性，尤其是老百姓，要給執政者壓力」

苑舉正今日在中天節目《頭條開講》中表示，他不敢相信美國這麼直接，「因為現在台灣人絕大多數人都會發現，這場戰爭不能避免，很多台灣人心裡沒有準備好」，苑舉正更震驚表示，「從來沒有看到把台灣玩成這個樣子，這個消息應該天天做頭條，我台大教授拿美國獎學金讀書讀到今天，你今天說要摧毀台灣，這種話能脫口而出嗎？這種話你能不生氣嗎？」

苑舉正最後更說，「居然講出要摧毀有著2300萬人的台灣，台灣人要覺醒一下，一個美國總統怎能讓台灣毀滅，怎麼可以講這種話，要負責任的」。