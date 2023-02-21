台灣雞蛋批發價日前漲回每台斤52.5元，創下歷史新高，全台傳出缺蛋潮引發熱議。農業專家「Lin bay 好 油」林裕紘指出，其實4年前就有蛋貴的問題，去年也有缺蛋危機，農委會主委陳吉仲2年前為此成立雞蛋國家隊，不過如今看來根本沒用。

「Lin bay 好 油」從兩周前開始檢討缺蛋問題，提到其實早在4年前就有蛋貴的問題，去年全台也出現雞蛋荒，前陣子退休的農委會前副主委黃金城曾提到，雞蛋供應要2024年才能回穩，實際上仍在未知之數，因為真正核心是缺蛋雞，台灣的產業落後規模又小，都是跟美國買種蛋雞，再生蛋雞來產蛋，關鍵在美國，農委會目前把一切都壓在美國，「所以有可能拖到2025也沒辦法解決」。

「Lin bay 好 油」分析陳吉仲17日宣布的4大措施，包括從加工業者調度5%雞蛋、超市設立平價專區、今年超前部署提高進口種雞30萬隻、強化養雞場轉型升級，第一點就是叫加工業者先把雞蛋給一般消費通路，去年也是這樣搞，但現在國外雞蛋也很貴；第二點就是要業者降低雞蛋毛利，但通常只有某大型通路配合。

最解決問題的是第三點，大量進口種蛋雞，「但是這個緩不應急，農委會要救的不是今年，而是明年，這一點不做就要缺蛋缺3年了」；第四點，雞場興建至少得1年以上，現在牧場登記難得，翻新得花更長時間，且現在養蛋雞會賺誰要翻？

「Lin bay 好 油」狠酸，去年缺蛋時農委會提出南蛋北送，「現在缺蛋怎麼辦？就把去年的新聞稿再拿來用一次就好了啊！」並提議改名類南蛋北送就解決了；「Lin bay 好 油」感嘆，民進黨最擅長超前部署，「4年前就有蛋貴的問題，至於有沒有用？已經部署雞蛋國家隊了！不然叫堅哥出來表演好了。堅哥：Over my egg body！」