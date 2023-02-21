為促進台灣與立陶宛業界交流，工商協進會理事長吳東亮21日在我經濟部次長陳正祺及立陶宛經濟暨創新部次長Karolis Žemaitis見證下，與立陶宛工業家聯合會（LPK）會長Vidmantas Janulevičius簽署合作備忘錄（MOU）。

吳東亮在簽署儀式中致詞表示，2021年立陶宛在台灣需要幫助時刻及時捐贈新冠疫苗，展現了真朋友的情誼，而本會會員義美食品隨後回贈招牌產品小泡芙給立陶宛民眾表達感謝之意，開啟台立雙方善的循環。吳東亮強調，21日與立陶宛最大企業團體LPK簽署MOU，搭建交流平台，將促進雙方業界合作。

Janulevičius致詞表示，此次率大規模訪問團訪台，顯示出立國工商界對於拓展台灣市場的高度興趣，訪團成員均對台灣經濟發展的活力印象深刻。與工商協進會簽署MOU，相信在此基礎之上，兩國經貿合作將更加密切。Žemaitis發言表示，台灣與立陶宛2個最重要的工商團體強強結盟，對於促進雙方關係值得期待。

陳正祺致詞時，肯定工商協進會多年來為增進國際企業交流合作之成效，他並指出，在當今全球分散供應鏈佈局趨勢中，立陶宛是我國在歐洲發展經貿合作的重點國家，台立產業具高度互補性，且皆具有堅實的科技實力，雙方近一年來在投資、貿易推廣、半導體、雷射及新創等領域之合作已有初步成果，未來經濟部將持續鼓勵籌組貿訪團前往立陶宛尋求商機，同時積極協助立國貿訪團在台活動、媒合商機及建立具韌性之供應鏈，期盼今日之交流會能為台立企業種下合作的種子，推動未來雙方產業共創具全球競爭力的產品。

出席的立陶宛代表團是歷次最大、涉及產業最多元的企業訪問團，業者代表包括立陶宛工業家聯合會及立陶宛工程與技術協會（LINPRA）等30餘家會員廠商，涵蓋如生技、機械等多項產業，我方則有40餘位企業代表出席，活動歷時2小時餘，氣氛熱絡，為兩會未來合作奠下良好基礎。