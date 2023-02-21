美國總統拜登（Joe Biden）20日閃電訪問基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基，事前保密到家。有關拜登飛抵波蘭後搭火車直奔基輔行程，烏克蘭鐵路公司董事長在推特發文表示，為安排拜登訪烏專列事宜，烏鐵20日有1成車班為了讓道無法準點，他為此表示歉意，不過字裡行間流露滿滿的光榮。

烏鐵（Ukrainian Railways）是烏克蘭國營的鐵路公司，董事長卡米申（Alexander Kamyshin）21日發布推文說明，拜登（Joe Biden）20日祕密搭乘「鐵路一號」（”Rail Force One”）前往基輔，烏鐵為此全力調度行車計畫，「對於我個人與整個團隊來說，光榮之至，備感榮幸」，這項挑戰在他眼中是「十分複雜的計畫，不過我們辦到了，『鐵路一號』也因此登場」。

卡米申說，為讓拜登搭乘的「鐵路一號」發往基輔、駛離基輔的計畫順利運作，20日烏鐵10%車班未能準點行駛，「一部分車班必須讓道給『鐵路一號』，這對於我與我的團隊而言是很難受的事，但我別無他法。昨天本公司僅有90%車班準時到站，我要為此致歉」。

I also want to apologize for breaking our OTP (On Time Performance) yesterday. We had to delay some of our trains to give a way to #RailForceOne. It was painful for me and my team, but I had to do that. So only 90% of our trains arrived on time yesterday. I apologize. pic.twitter.com/cU66V7GQ82 — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) February 21, 2023

卡米申透露，拜登這趟令全球大吃一驚的出訪行程僅有4個小時待在基輔，在24小時之中長達20小時都在搭乘火車，「所以我們要好好接待他，這是大事」。

卡米申說，拜登搭乘長途火車到訪基輔堪稱「歷史時刻」，當初俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）聲稱「3天拿下基輔」，到如今美國總統拜登在戰爭開打第362天與烏克蘭總統澤倫斯基並肩走在基輔街頭，「我們到底怎麼熬過來的，我不太記得了」。