澎湃新聞報導，針對與江淮汽車聯手造車的傳聞，大陸電信巨頭華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU CEO余承東21日表示，華為不是親自造電動汽車，華為與江淮合作將是智選車模式，甚至更深度的合作模式。此一深度合作模式早有端倪。

中建集團官網消息，中建六局聯合體近日得標安徽肥西新能源汽車智慧產業園EPC項目，得標額約15.44億元（人民幣，下同）。該項目位於肥西縣新港南區江淮新港工業園區，總建築面積約51萬平方米，主要建設內容包括沖焊聯合廠房、塗裝現場、總裝產線、辦公場所、餐廳及相關公用輔助設施。

中建集團表示，該專案建成後，將用於華為與江汽集團在合肥共同開發新一代高端智慧電動汽車。

報導稱，關於華為和江淮合作造車一事，早有市場傳言，但雙方均未曾給出過明確回應。

澎湃新聞報導，針對與江淮汽車聯手造車的傳聞，華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU CEO余承東21日表示，華為不是親自造車，還是通過智選模式合作。

江淮汽車則在投資者互動平台上回應稱，「公司與華為一直保持戰略合作關係，一切資訊請以公司發布的公告為準，目前公司沒有應披露而未披露的資訊。」

雖然雙方都低調應對傳言，但華為和江淮雙方加深合作早有端倪。

據「肥西發布」官方微信公眾號，1月9日，在華為阪田基地總部，安徽省委常委、合肥市委書記虞愛華與華為常務董事余承東深入商談，共同推動華為終端與江汽集團、肥西縣合作項目進展。雙方商定，全力落實合作協議事項，推動專案盡早落地見效，助力合肥打造具有世界影響力的新能源汽車之都。

文章還提到，華為終端與江汽集團（江淮汽車集團）具有良好的合作基礎，雙方將基於華為在智慧汽車零件領域的能力，在肥西共同開發新一代高端智慧電動汽車平台技術，持續為消費者帶來更佳的智慧出行體驗。

據悉，目前華為與車企的合作方式共有三種：最淺層的就是以普通零組件供應商身分參與，售賣鴻蒙作業系統、網域控制器等零配件；最常被提及的是Huawei inside（HI），車企搭載華為全棧智慧汽車解決方案，由華為和車企聯合開發，例如與北汽極狐、阿維塔、廣汽的合作；華為與車企綁定最深的是智選車模式，華為會深度參與到整車設計和定義環節，同時提供華為門店銷售管道，即目前賽力斯和華為合作的方式。

在與賽力斯的合作中，華為深度參與整車設計和研發，派遣上千名員工入駐賽力斯，在工廠落地前便深度參與專案、「共同開發新一代高端智慧電動汽車」的措辭等跡象均表明，華為與江淮的合作將是智選車模式，甚至更深度的合作模式。

在此之前，雙方已在多個領域展開合作。

2019年12月，江淮與華為正式簽署全面合作架構協定暨MDC平台專案合作協定，在智慧汽車解決方案、企業資訊化、智慧園區、智慧工廠等領域展開深入合作。其中，包括重點合作研發智慧駕駛的核心組件--車載計算平台，以及在智慧座艙、智慧電動、智慧網聯和雲服務等方面合作。此外，江淮在思皓等系列產品的智慧座艙也採用了麒麟晶片和鴻蒙作業系統，合作開發汽車生態系統。

其實早在去年，就陸續有消息傳出，華為在與賽力斯合作AITO問界大獲成功之後，計畫將與多個國內汽車品牌開展智選車業務合作，江淮汽車也是其中之一。