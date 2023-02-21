日本星二代坂口杏里是已故資深女星坂口良子之女，當初以清純外型和天然呆形象入行，還是各大節目喜愛的小綜藝咖，豈料，她在母親過世後醜聞頻傳，從流連牛郎店、拍A片、整形甚至賣淫，形象崩壞。近期坂口杏里分享又去整形的經驗，再度讓網友看不下去罵她「媽媽會傷心」。
現年31歲的坂口杏里在2017年時曾坦承整形，還大方貼出對比照，不久前她又在IG發文稱自己又去整形，把整個臉部做得更符合自己的需求，還表示之後還會再繼續做下去，更感謝幫她動手術的醫師們。
但坂口杏里又整形的消息，讓網友都覺得她很對不起她的媽媽坂口良子，忍不住留言罵她，「以前真的比較好看，別再做了吧」、「媽媽在天上看到會傷心難過啊」、「我還記得可愛清純的杏里」、「這樣下去會變成塑膠臉，大可不必」；還有人苦口婆心地建議，「妳去矯正牙齒會更漂亮，不要動其他手術了」。
其實坂口杏里原本是令大眾相當期待的新星，都盼望她跟媽媽坂口良子一樣，沒想到在坂口良子過世3年後，傳出她流連牛郎店、沉迷整形導致花光遺產，只能下海拍A片，甚至在2018年宣布不拍片後，更爆出她接受風俗店邀約賣淫，連陪睡價碼都被公開，令社會大眾看了都直搖頭。
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