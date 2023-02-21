駕訓班教練應該在哭泣！日前新竹明湖路上有名駕駛打算要路邊停車，發現對向車道路邊有個空位，竟然便逆向切往對向車道開始「逆向停車」，然而，該駕駛卻來回前進後退8次後，仍停不進開空位，並且在最後一次還撞到停在一旁的其他車輛車尾，該駕駛竟然加速駛離現場；網友也不禁感嘆「駕訓班教練應該在哭泣！」。

一名網友在臉書社團「新竹爆料公社」匿名投稿，他表示本月13日，有輛黑色轎車在明湖路逆向停車，「來回數百回合後還是停不進去」，後來將停在一旁的白色轎車後車廂撞凹，黑車卻裝做沒事加速離開，在距離白車100公尺地方停好車。

他還表示，白車車主有發現車損後，在黑車的擋風玻璃上夾張紙條，並留下聯繫資訊，但白車車主至今仍未收到黑車車主的主動聯繫，他也希望黑車車主撞到車後不要裝成沒事發生，請好好面對負責賠償。

從影片中可見，1輛黑色轎車在新竹一處山坡路段，發現對向車道2車之間有個空間，竟直接逆向到對向車道，並且開始「路邊停車」，然而該車在前後倒車7次後，還停不進去該空位，直到第8次要停進去時，突然間一個油門，不慎撞到後方的白色車輛車尾，豈料，該黑車竟直接加速離開現場。

影片一出，網友紛紛留言表示「車技有夠爛」、「日本回來嗎？」、「隔著監視器我都認為那個格子根本太小，為什麼他堅持要鑽？ 而且還逆向停車不是很難停嗎？」、「這技術堪憂」、「技術那麼菜就不要出來丟人現眼了」、「為什麼拿得到駕照」、「技術爛就算了，人品也這麼差」、「車已經這麼小台還嚕成這樣，駕訓班教練應該在哭泣！」。