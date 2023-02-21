工商界建議核電可以考慮延役，以降低電價漲幅。經濟部長王美花21日指出，核電廠依法要停機，目前燃料棒也沒有地方可以儲存，因此停機是勢必得停。

對電價議題，王美花表示，關於電價政府會有工作小組討論，也會透過電價審議會審議。

但核二廠，王美花明白表示，核二2號機將在3月14日按法令規定屆期，加上乾貯設施尚未得到興建許可，核二廠燃料棒都放在爐心、無處可取出，因此勢必要停役。