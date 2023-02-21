餐點送上桌看到這種模樣，真的會讓人瞬間喪失食欲。一名女網友去餐廳吃飯時，點了一碗蟹膏茶碗蒸，不料店員竟直接擠了一條又粗又黑的蟹膏在茶碗蒸上，外觀像極了排泄物，也讓這名女網友不小心脫口而出「好像賽！」照片曝光後，吸引上千網友朝聖，留言笑說：「跟我早上那些好像」。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，日前她去台中某間餐廳吃飯時，點了一碗蟹膏茶碗蒸，店員送上桌時她看傻眼，控制不注音量驚呼：「好像賽！」店員也連忙回應不好意思。從原PO的照片可見，一杯茶碗蒸上除了蟹肉棒外，只有「一條粗黑」的蟹膏，其形狀讓人難免覺得似曾相識，不過原PO吃完卻頻頻誇讚：「真的很濃郁」。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言笑說，「跟我早上那些好像呢」、「是故意的還是不小心的」、「我以為是我兒子的賽賽」、「起碼是一條健康的」、「視覺與味覺的絕妙享受」、「我上次吃蟹膏拌飯，兒子問我，媽媽為什麼吃賽」、「那味道zer一下就上來了」、「這看了完全沒食慾XD」。

過去曾有網友在論壇《Dcard》發文討論，「大家喜歡吃『生殖器』食物嗎？」並點名5種食材，包括餐廳常見的橙黃色海膽，其實是海膽的精巢或卵巢；雪蛤是青蛙的輸卵管；生腸（脆腸）則是母豬的輸卵管與子宮；蟹黃是卵巢、蟹膏則是精液。貼文一出讓許多人直說「長知識」，也有人說：「難怪蟹膏有個很重的味道」。