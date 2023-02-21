瓦格納傭兵團(Wagner Group)與俄羅斯國防高層矛盾加深？該組織的創始人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)指責，俄羅斯軍方高層不提供瓦格納部隊的彈藥，造成傭兵團死傷慘重，他甚至以「形同叛國」來表達他的憤怒。

莫斯科時報(The Moscow Times)，普里戈津是在他另一家公司協和管理與諮詢( Concord Group)的錄音中說：「據他所知，國防部和總參謀部已下令，不再向瓦格納部隊提供彈藥，或是協助空運。這完全是對我們部隊的扼止。」

「由於缺乏彈藥，我的戰士們不斷死去，戰鬥力也衰退，這幾乎就形同叛國罪。」

瓦格納僱傭兵最近持續猛攻烏克蘭城市巴赫穆特(Bakhmut)，先前他們拿下巴赫穆特北邊的蘇勒達爾(Soledar)，普里戈津還特別親自前往拍攝奪佔現場影片，他特別以這些成就強調，瓦格納部隊的戰鬥力，高於俄羅斯正規軍。

普里戈津甚至親自搭乘Su-24戰鬥機，前去轟炸巴赫穆特，並向澤倫斯基發出約戰。

儘管巴赫穆特並不具備戰略重要性，但是在心理上，卻成為俄烏雙方的必爭之地；對俄羅斯來說，奪取巴赫穆特，是去年哈爾科夫大潰敗、放棄刻松市(Kherson)之後，再一次奪佔的烏克蘭城鎮，對穩住俄國軍心很重要；而對烏克蘭來說，開戰之後喪失太多土地，現在已是反攻階段，他們不願再次失去城鎮。

然而，瓦格納部隊顯然也遇到後勤不足的困難。上星期，普里戈津警告，奪取巴赫穆特可能再需要數個月的時間，並將原因指向「莫斯科的腐敗官僚機構」，減緩了軍事進程。

他說：「要拿下巴赫穆特，必須切斷所有敵方的補給線。而這是一項艱鉅的任務，必須要有更充足的彈械，真的沒有我們想像的那麼快。」

普里戈津和俄國國防部已發生多次衝突。今年1 月，普里戈津指責俄羅斯軍方試圖「把瓦格納部隊的功勞攬到自己身上」，他表示，拿下鹽鎮小鎮蘇勒達爾(Soledar)是瓦格納的戰功，沒有俄羅斯正規軍參與。