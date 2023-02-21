台南一名人妻控訴，她與丈夫結婚34年形同陌路，丈夫8年前到大陸後就再也未回家，後來她得知丈夫在當地與小三生孩子，崩潰訴請離婚，女兒也說20多年來很少見到父親，先前到香港玩，父親突然找她到東莞，還向她介紹新歡；法官最後認定兩人婚姻基礎已失，判准離婚。

判決書指出，男子與正宮民國78年結婚，但因爭執不斷漸行漸遠，他104年出境至大陸後就為返台，分居長達7年，正宮後來得知男子在大陸另結新歡還育有子女，向法院申請離婚；而2人的女兒在法庭上說，20幾年前就很少看到父親，7、8年前去香港玩時，曾被爸爸找去東莞，爸爸還介紹外遇對象，正宮也出示男子與外遇對象、外遇對象子女的合照。

法官認為男子已離家約7年之久，期間未返家與正宮同住，顯見男子對於婚姻並無維持及共同經營的誠意，認定兩人婚姻基礎已失，婚姻現僅存形式而無實質，認為2人確實有難以維持婚姻的重大事由，歸責於男子，法官因此判准離婚。