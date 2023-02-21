一名女網友說她與丈夫到日本渡蜜月，丈夫卻透過手機APP徵20名網友，想免費寫明信片給他們，女網友說丈夫每晚都在寫卡片、查地址，讓她超不滿，最後說也要徵求50名男網友，寫明信片給他們，「來互相傷害呀…我要跟他說，我下午有事我要在飯店專心寫明信片」。

該女網友在臉書「爆廢公社二館」分享，她日前與丈夫到日本度蜜月5天，但丈夫是使用某個與網友「揪團辦活動」的APP中，辦了一個召集20人寫明信片的活動，由丈夫免費寫明信片給不認識的網友們，她認為度蜜月時間很寶貴，丈夫晚上都在寫明信片、寫地址，讓她相當不滿。

原PO對於丈夫寫給20個網友明信片的行為相當不滿，「想問是我格局太小嗎？我跟他說，我非常不爽，你要寫你寫吧」，她說她也要徵求50名男網友免費寫明信片給他們，「來互相傷害呀，我決定取消去環球影城，我要跟他說，我下午有事我要在飯店專心寫明信片」。

其他網友留言「晚上是他個人時間妳管太寬了吧，這樣子就po文要以牙還牙，建議離一離」、「老公是有事嗎，老婆都不爽成這樣還要寫」、「老公想法還真妙，度蜜月都這樣了，婚後還得了」、「朋友問：你們蜜月去日本哪裡玩？沒欸，都在飯店寫明信片」、「直接買100張讓他慢慢寫，自己出去血拼不就好了刷他的卡」。