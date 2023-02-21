俄羅斯國家媒體報道，陸中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅已經抵達莫斯科，這是自克里姆林宮一年前全面入侵烏克蘭以來，中國大陸官員首次安排這種層級對俄羅斯進行訪問。

據《CNN》21日報導，王毅這次高調的訪問是為期8天的國際訪問的最後一站，這次訪問包括訪問法國、義大利和匈牙利，以及在德國參加的慕尼黑安全會議。

報導援引俄羅斯官媒《塔斯社》和俄羅斯外交部的聲明指出，王毅將於22日（三）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面。雖然2國都沒有明確說明王毅是否會與普丁總舉行會談，但克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）20日（一）表示：「我們不排除這樣的會面。」

這位外交官抵達莫斯科前幾天，美國官員公開表示擔心中國與俄羅斯的持續夥伴關係會對烏克蘭的戰爭產生影響。中國大陸領導人聲稱在衝突中保持公正，但拒絕譴責俄羅斯的入侵，而是擴大貿易關係並繼續進行聯合軍事演習，。

但是，在最近幾天在歐洲城市的活動中，王毅把自己定位為和平與談判的支持者，並在18日（六）的慕尼黑安全會議上說，中國政府將公佈其對危機「政治解決」的立場。這些言論遭到了一些西方領導人的懷疑，他們密切關注著中國對俄羅斯的任何支持，尤其是可能會踩到華盛頓提出的某些「紅線」的部分。