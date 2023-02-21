女星大S與前夫汪小菲離婚後因現任丈夫具俊曄鬧得不愉快，雙方在網上隔空開砲，近日有陸媒爆料大S癲癇復發，因被具俊曄捲走2.2億財產，該話題已成微博文娛榜熱搜第一，不過有人發現該媒體配圖昏迷的人居然是徐若瑄，應該又是造謠消息。

今（21日）有一名「全娛樂獨家」的博主爆料：「今早大S突‮癲然‬癇‬復發，全身‮腫浮‬昏迷，被緊‮送急‬入‮院‬搶救，具俊‮在曄‬大S癲癇復發前捲走‬了大S2.2億財產，大S也疑似‮因是‬具俊曄捲走自己錢財，‬被氣‮癲到‬癇復發‬的，消息一出，吃瓜群眾目瞪口呆，大部分人都半信半疑，畢竟這信息量也太大了。」並配上具俊曄和大S的合照，以及具俊曄抵台時的照片，其中一張疑似大S昏迷的照片，被發現圖中女子是徐若瑄的閉眼洗頭照。

大S在21日因謠言登上微博熱搜第一。（圖／微博）

該博主不屬於知名媒體，過往貼文與訊息大多是搬運，真實性存疑，這則爆料也被網友視為造謠「離了個大譜！徐若瑄做夢也沒想到上熱點的是他的照片而不是她！」、「小說都不敢這麼編哈哈哈哈」、「是誰放出這個消息，太居心叵測了」、「是最近沒熱度，又開始開篇一張圖，後續全靠編了嗎？」、「徐若瑄會說靠北拉，這是我啊」。

大陸博主「全娛樂獨家」稱具俊曄捲走大S財產。（圖／微博）

網友發現照片是徐若瑄。（圖／微博）

近期還有Youtube「Astar娛樂」頻道，造謠具俊曄拿不出無犯罪紀錄，所以必須回到韓國、大S癲癇發作等內容，不過大S經紀人去年早就表示具俊曄已透過家人代辦拿到「良民證」，該媒體報導內容完全是子虛烏有。