前「棒棒堂男孩」成員之一的威廉，去年4月和前體育主播卓君澤結為連理，日前兩人才剛從馬爾地夫度完蜜月返國，夫妻之間的相處一直備受關注，近日卓君澤在IG透露，近來詢問老公要不要購買新行李箱，想不到老公的反應超級逗趣，讓她決定PO到網路分享。

卓君澤今(21日)早傳了行李箱的購買連結給威廉，並體貼詢問老公：「你要買吧，都撞破了」，結果威廉回覆：「不用啊！何必呢，還可以用啊」，見此，卓君澤仍不死心：「想說有個洞」，隔了大約半個鐘頭，沒想到威廉語出驚人回：「不用啦！反正我腦子也有洞，哈哈哈。」卓君澤見到老公的回覆，愣了1分鐘就回：「也是」，同時打趣表示：「為了說服老公買行李箱，反而被說服了」。

卓君澤詢問威廉是否買新行李箱，老公的反應意外爆笑。(圖/卓君澤 IG)

威廉經常分享和卓君澤的夫妻互動。(圖/威廉 IG)

事實上，日前情人節，在外地工作的威廉，就曾收到卓君澤傳來的禮物，想不到竟是衣服待整理的照片，讓他哀號表示：「收到這樣的禮物，真是欣喜萬分…真想飛奔回家趕快接受這份禮物」，此外，兩人新婚半年時，威廉出3天花東外景時，偷上傳老婆的甩髮崩壞照，讓粉絲都笑翻，結果當晚準備返家時，收到卓君澤要求道歉的訊息，連內容都代為擬好：「你要寫，造成大家擔心我的安危10(十)分抱歉，我家的老婆好溫柔」，讓他內心一陣擔憂：「唉希望今天不要睡地板」，對話非常逗趣。