前文化部長也是青平台基金會董事長鄭麗君，今舉辦青平台感恩餐敘，副總統賴清德也應邀出席，不過這場是不公開的行程；鄭麗君會後受訪，被問到，也被點名是賴清德副手人選之一，最近有聊過？鄭麗君表示，之前她也跟大家報告過，個人沒有任何選舉的規劃；「我始終認為，關心政治、關心社會，選舉不是唯一的途徑」。

至於被問到會幫助賴清德在總統大選贏得勝選？鄭麗君說，「他（賴清德）承擔很多人的期待」，青平台作為民間智庫，兩年持續廣邀各界討論國家未來願景，都希望有一個對青年世代更有希望的台灣，「他也承擔許多人期待，我受他委託登記，我也以民間社會平台身份，擴大社會對話，凝聚力量，攜手為台灣努力」。

據了解，青平台這場餐會席開近三十桌，出席的與會學者，這些學者，不定時都會開會提供賴清德政策上的意見，賴清德也幾乎待到餐會尾聲才離開。

由於鄭麗君之前受賴清德之託，登記參選黨主席，與駐美大使蕭美琴，都是檯面上被談論的副手人選之一；鄭麗君餐會後受訪指出，今晚主要是青平台新春感恩餐會，她卸任公職以來，以民間智庫身份廣邀各界共同思考台灣未來發展的願景，非常感謝有許多顧問、董事跟諮詢委員，在過去兩年以來的辛苦付出。

她說，過去是疫情，所以採線上會議方式，把兩年便當預算集合請來，辦一個感恩餐會謝謝大家，過去副總統也常出席青平台 講座跟活動來鼓勵他們，賴副總統也非常關注他們對國家願景的討論，今天特別邀請副總統蒞臨，並感謝。

被問到自己也是2024副手人選之一，最近賴副總統有無聊到這件？鄭麗君說，他從2020卸任公職以來，就希望以民間智庫方式，廣邀各界來討論國家願景，「我始終認為，關心政治、關心社會，選舉不是唯一的途徑」。

她說，「我之前也跟大家報告過，我個人沒有任何選舉的規劃」。她也珍惜青平台的先進跟朋友，大家就是希望台灣未來更好、匯聚改革理想，期待能凝聚跨世代社會，及前瞻未來願景的力量，一起為台灣努力。