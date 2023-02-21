近日傳出國民黨中央考慮在立委初選中納入「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分者出戰，外界質疑是劍指推動黨內「世代交替」的台北市議員徐巧芯。而最近有一份最新的民調指出，若是徐巧芯不被提名選立委，有74％的民眾認為「徐巧芯會繼續留在國民黨」，僅有13％的民眾認為「徐巧芯會退黨以無黨籍身分選立委」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》21日對於「新黨議員侯漢廷表示，若國民黨不讓徐巧芯選立委，歡迎徐加入新黨」進行了網路民調，截至21日23時，已有1萬人進行投票，有74％的民眾認為「若徐巧芯不被提名選立委，徐巧芯會繼續留在國民黨」、有10％的民眾認為「徐巧芯會退黨加入新黨選立委」、有13％的民眾認為「徐巧芯會退黨以無黨籍身分選立委」、另有1％的民眾認為是「其他意見」，還有2％的民眾認為「沒意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「認真做事的巧芯民眾是看的到的，不一定要用國民黨選，民眾黨或無黨籍都是很好的選擇」、「國民黨好不容易培養一批強大的中生代，不要把他們逼走了，提名辦法必須要能服眾」、「其實她如果願意去艱困選區選立委，不管有沒有選上，對她來說都是大大加分！」、「九合一她與鴻薇是功臣，本來就該第一軍功要獎勵，至少也辦初選用民調選擇」、「徐議員支持妳選立委，老費該擔任不分區立委，世代交替，不要造成國民黨4年前之策」。