台灣女星陳妍希和大陸男星陳曉因合作《神鵰俠侶》相識相愛，2016年登記結婚，至今已7年，但每隔一段時間就會有婚變傳聞，陳曉去年為此回應：「全當玩笑看」。陳妍希近日在節目被問到夫妻相處的方式，透露陳曉愛吃重鹹，但外出時都會幫她留意味道，因此兩人即便口味差異大，還是能一起舒適的用餐。

陸綜《半熟戀人2》最新一集中，男主持人杜海濤問陳妍希，私下跟老公在飲食方面有沒有遇過問題？陳妍希坦言自己吃得較清淡，陳曉完全不一樣，特別愛好重口味，「他是吃泡麵都還要加鹽的那一種，我們的口味其實是非常極端的兩邊。」

儘管口味差異懸殊，夫妻倆一起去外面吃飯時，陳曉都會先幫陳妍希試每一道菜，再告知：「這個可能太鹹了，你不能吃」、「這個你可以」。

因為陳曉的貼心，陳妍希不認為夫妻口味差異大是問題，「所以我覺得在吃的這塊，還是可以想辦法去協調一個大家都舒適的方式。」

陳妍希和陳曉因拍攝《神鵰俠侶》假戲真做，婚前大方放閃，婚後作風轉為低調，導致夫妻失和的傳聞傳個不停，但雙方都沒有回應此事，直到陳曉去年12月在節目《魯豫有約》受訪時，才難得回應婚變傳聞，他表示和陳妍希達成共識，對於外界的各種風聲選擇躺平，直言：「沒必要（回應）就當個玩笑看看」。