近年積極布局太空產業鏈的鐳洋科技21日宣布，正式啟用桃園青埔太空研發中心，與國立中央大學攜手打造「立方衛星整測實驗室」，董事長王奕翔表示，台廠在PCB、衛星天線、航太零組件上占有一定優勢，技術能力不輸國外廠商，是歐美大廠極力接洽的對象，期望透過整測實驗室的啟用，深化國內自製立方衛星產業鏈間的合作。

除產業發展，太空產業人才養成更是刻不容緩，為加速台灣衛星自製能力及長期人才布建，鐳洋科技與中央大學簽訂產學合作意向書，共同培育高階太空科技人才，提供展示教學環境及優先實習機會，加速人才即戰力，並協助促進桃園航空太空城發展。

中央大學校長周景揚表示，太空科學是中央大學相當重要的研究領域，擁有全國獨一無二的太空科學與工程學系、太空科學與科技研究中心、太空與遙測研究中心，期望透過產官學間的緊密合作，加速國內精進自行研發能力及發射衛星酬載與立方衛星，創造三贏局面。

鐳洋科技技術長周瑞宏指出，鐳洋與中央大學合作打造的「立方衛星整測實驗室」，具備千級無塵室規格，最大落塵量控制在每1立方英呎大於0.5μm粒徑的particle低於1000顆，能保持室內的溫濕度、潔淨度及環境壓力，使衛星處於最佳組裝狀態。