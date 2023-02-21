張信哲將登上小巨蛋開唱，21日進行彩排練團。（粘耿豪攝）

張信哲將於25日在台北小巨蛋舉辦「未來式2.0世界巡迴演唱會」，21日進行彩排練團。擁優美歌聲的他，自認多年來注重健康、嗓音狀況，為了維持身體最佳狀態，笑說，「能打的疫苗都打了」，更憶起5年前在《我是歌手》比賽時，得了嚴重感冒，甚至意外失聲多時，花了1年才順利恢復歌聲。

他也表示，當時被醫生告知體內被4種流感病毒交叉感染，導致嗓音完全失聲，加上他是過敏體質，無法打針治療，只能靜待身體慢慢康復，他形容當時是有生以來狀態最差的時刻，最後在節目中只能用沙啞的歌聲演出，節目播出後，看到網路上有樂評、網友批評他歌聲退化等惡評，他無奈說：「當然會不開心、失落，但生病恢復期就是很慢。」

日前剛結束馬來西亞演出的他，一返台專心備戰演唱會，預計小巨蛋開唱結束的隔日飛到大陸參與《聲生不息》錄影，55歲的他坦言，近年有感體能變差，大多時間喜歡宅在家休息，提到，過往一有空檔會四處去逛美術館、博物館及古蹟等，享受在外遊山玩水時光，但現在出外遊玩時間變得愈來愈少，自虧有時會忍不住「腳癢」，仍計劃去欣賞藝術品、古董，「現在會有安排控制行程、休息時間」。

他出道以來唱紅無數金曲，有歌迷希望他唱到80歲，他笑說：「我會盡量，我是真的喜歡唱歌，以前有想過退休後在廟口唱卡拉OK，如果還能在舞台唱到80歲就繼續唱。」若退休後，他想環遊世界，會想買小島自住？他說，有體驗過加拿大好友的小島，不過島上沒水沒電、得自給自足，很不習慣，「不要被這種假象給蒙騙。」