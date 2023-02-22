俄烏戰爭爆發周年前夕，俄國總統普丁當地時間21日中午向俄國國會發表年度國情咨文演說，宣布暫停美俄之間僅存的核武管控架構《新戰略武器裁減條約》（New START Treaty）。他表示，俄國還不打算完全撤出，但為防止美國搶先，俄方必須做好恢復試爆核武的萬全準備。

美國國務卿布林肯稱普丁的聲明「令人遺憾且不負責任」。他表示，無論俄國做什麼，美國都不會違背條約。他也說，美方願意就符合兩國安全全利益的新條約進行談判。

美俄關係降到冰點，限制兩國核彈頭數量的《新戰略武器裁減條約》逐漸磨損，《中程飛彈條約》（INF Treaty）更早已分崩離析。普丁在長達100分鐘的演說中表示：「我今天被迫宣布，俄國將暫停參與《新戰略武器裁減條約》。」他稱華府有人正考慮重啟核試，因此俄國國防部和相關公司應做足準備。普丁說：「當然，我們不會率先這樣做，但如果美國進行核試，我們也會跟進。任何人都不應抱持全球戰略均勢（strategic parity）可被破壞的危險幻想。」

美俄在冷戰結束後仍保有龐大核武庫，兩國在2010年達成的《新戰略武器裁減條約》，約束雙方在洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈和重型轟炸機上部署的核彈頭總數不得超過1550枚。條約將在2026年2月5日，美俄原定去年11月就此舉行會談，卻在最後一刻取消。

《紐約時報》報導，美國透過衛星跟蹤得以掌握俄國核武動向，但如今雙邊幾無交流、信任蕩然無存，難以想見3年內有機會就延長條約展開對話。報導指出，美國總統拜登公開將普丁描述成戰犯，普丁則稱拜登為烏克蘭真正的侵略者（aggressor），兩人在過去一年無直接交談。美國官員私下認為，即使兩國領導人達成協議，恐怕也難獲聯邦參議院會批准通過。

另值得注意的是，《新戰略武器裁減條約》並不包含俄國在過去一年屢次揚言要對烏克蘭動用的「戰術核武器」（TNW）（或稱「非戰略核武器」（NSNW））。俄國目前持有數量約在2千上下，美國則有數百個。