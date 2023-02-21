曹雅雯挑戰飾演紅衣女鬼。（好聞國際事業有限公司提供）

金曲台語歌后曹雅雯去年被爆密婚，隨後澄清是不實謠言，掀起熱議。她去年為了籌備新專輯《禁》，挑戰傳統禁忌，研究台灣60年代禁歌、民間離奇命案，當成創作靈感，更以「差點難產」形容專輯製作的痛苦，她苦笑說：「當時家事、公事交雜在一塊，創作卡關，讓我當時一度覺得『江郎才盡』寫不出歌、生不出來專輯。」

她最後在交母帶截止日的前1分鐘才擠出來所有歌曲內容，並坦言因為上張專輯奪下許多大獎，自己背負著許多期許、壓力倍增，甚至在創作過程一度身心俱疲，3個月內爆瘦10公斤，她表示：「在趕專輯那段時間常常沒有胃口吃不下飯，有時候真的勉強吞一點點東西補充體力，也因此整個人瘦了一大圈。」

個性大膽的她，新歌〈13號水門〉、〈食菜的刀〉分別以台灣過去淡水13號水門情侶殉情及家庭悲劇「閹人頭」命案為寫歌靈感；她在專輯封面上扮演紅衣女鬼，只見她身穿一襲紅衣，雙腳離地漂浮在正中央，令人不寒而慄。

她在主打歌〈13號水門〉MV再次飾演紅衣女幽魂，拍攝當天正逢霸王級寒流來襲，她頂著10度低溫浸在河裡，加上身上造型無法貼暖暖包保暖，敬業的她冒著失溫風險、咬牙苦撐，她笑說：「雖然冷得要死，但還是保持鎮定做好臉部表情，畢竟演女鬼也要演得很漂亮。」