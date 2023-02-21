合肥廬江高中因質疑輸出價值觀，講座教授陳宏友演講時被學生搶話筒

近日安徽合肥師範學院知名教師陳宏友副教授受邀到安徽廬江中學，以「感恩」為題發表演講。他在演講中宣揚「讀書就是為了錢」、「與外國人雜交改善基因」等驚世駭俗的言論，引起現場一些學生的不滿，紛紛離場，甚至有聽講的學生上臺搶下麥克風並給予嚴厲批評。事件經過與相關視頻上網後引爆網民熱議，安徽省教育部門也為此對陳宏友進行停課調查。

據陸媒報導，陳宏友是安徽合肥師範學院教師教育學院副教授，是安徽省中小學教師培訓特聘專家。曾獲安徽省高等院校「省級教壇新秀」、北京師範大學榮譽校友、合肥師範學院「最受學生歡迎的十佳教師」等榮譽稱號。

據現場學生指出，陳宏友在演講中說：「「不要談什麼理想抱負，錢是最重要的，讀書就是爲了錢」。他還說：「考上了安徽最好的大學，安徽的男人女人可以隨便挑了，考上了北京最好的大學，北京的男女人可以隨便挑了，考上了美國最好的大學，世界的男人女人隨便挑了」。

陳宏文接著說：「你們中成績最好的人，以後可以找外國人配對。和外國人配對，可以幫我們改善基因，雜交出更好的精英。」「以後要娶或者嫁給白人，就算是娶黑人或者棕色人種都不要娶華人。」

一名對陳宏友不滿的學生衝上講台搶下麥克風高喊「讀書是為了中華民族偉大復興」。（圖／網易新聞）

在一番驚世駭俗的言論後，有一名中學生衝上講台奪走麥古風，並當眾批評陳宏友，還高喊「我們學習的是什麼，是爲了中華民族的偉大復興」，獲得台下學生一陣掌聲，其他學生則有許多人陸續離場。相關消息被傳到網路上後，安徽教育部門很快地決定對陳宏友進行停課調查。

網上對陳宏友的言論有許多激烈的議論，有人認為他的說法只是為嘩眾取寵，只是太沒有道德底線了，不足以為人師表。另外有網民覺得身為教授說這樣的話太過出格，但從現在社會上的現象比較，也有相當程度的事實。

陸媒指出，陳宏友已被合肥師範學院官網刪去他的履歷介紹。他也向媒體回應稱，對00後了解溝通不夠，停課期將反思，要把心理學、教育學研究透。