外交部長吳釗燮與國家安全會議秘書長顧立雄今天抵達美國在台協會（AIT）華盛頓總部，將與美方官員就台美國安議題舉行閉門會談。

金融時報（The Financial Times）日前引述知情人士報導，吳釗燮和顧立雄將與美國官員舉行秘密會談。這類對話屬於美台間特殊外交對話的一環，即所謂「特殊管道」，以避免引起中國憤怒反應。

吳釗燮與顧立雄今天上午約9時30分左右在駐美代表蕭美琴陪同下抵達位於維吉尼亞州的AIT華盛頓總部，準備與美方高層舉行閉門對話。美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）、AIT台北辦事處長孫曉雅也抵達現場。

報導指出，美方主要與會人士為美國副國家安全顧問范納（Jonathan Finer）。其中一名知情人士表示，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）也將加入會議。