國內哈日族不僅在國境解封後搶赴日本觀光外，日本農產品亦在疫後大規模來台，家樂福與旗下頂級超市Mia C'bon於21日宣布獨家開賣空運來台的青森農特產品，首批空運來台推廣的日本青森農產包含山藥、青森米等。

多次與日本青森縣農業合作的家樂福，在今年農曆年結束後，銷售創下新紀錄，統計至今年1月已超越日本青森蘋果在台灣通路總進貨量一半以上，創下驚人的1億1千多萬業績等於200多萬顆青森蘋果。且日本青森縣另一聖品100%青森希望之露蘋果汁也創下超過10萬瓶銷售佳績。

此次全國農業協同組合聯合會（簡稱JA全農青森）與青森縣農村工業農業合作社聯合會（簡稱JA青連）再度與家樂福合作推展日本青森縣農產，為了加強銷售力道，動員全台家樂福實體門市與線上購物（包含家速配），更聯手已完成22家展店目標的頂級超市Ｍia C'bon，將日本青森縣的農產蔬果商品有效依據客層分類購買傾向與規格推廣銷售。