工廠自動化族群持續獲得內外資大型研究機構青睞，亞德客-KY年初以來獲得數家研究機構升評後，美銀、瑞銀證券等升評基期較低的上銀，再加上摩根士丹利與里昂，外資看上銀前景明顯轉樂觀。

摩根士丹利證券指出，受制於大陸市場調整庫存，以及歐洲總體經濟環境面臨挑戰，上銀上半年的營收與淨利表現應不會太理想，不過，市場對此不僅有所預期，甚至已經考量到更為保守的狀況。

好消息是，儘管短期基本面缺乏激情，但大摩已看到部分跡象好轉，直指需求即將復甦：一、上銀約有4成～5成營收來自大陸市場，解封、總體經濟環境復甦，伴隨生產活動正常化，將有利設備資本支出的氣氛。二、歐洲占上銀營收20％～25％，展望歐洲市場，其GDP可望在本季落底，根據大摩與歐洲央行估計，經濟將自第二季起溫和回升，有利上銀營運展望。三、上銀2022年第四季產品交期縮短至一至二個月，目前約為二個月，交貨所需時間溫和延長，通常代表客戶訂單正在恢復當中。

里昂證券認為，上銀短期雖得面臨毛利率等逆風，然隨工具機訂單下半年成長率回溫，2024年將重回成長軌道，考量更佳的庫存管理，以及更穩定的訂價環境，看好上銀重新迎接新一波上升循環的表現；里昂更強調，市場現在仍低估了上銀作為產業落後補漲股的評價與2024年成長性。