旅日大貓熊香香飛抵成都，隔離一個月後將與故鄉觀眾見面。圖為日本東京上野動物園19日人們聚集在一起觀看雌性大貓熊香香，這是她返回中國之前在日本遊客面前最後一天。有些人流下眼淚。5歲香香兩天後返回中國。（視覺中國）

旅日大貓熊香香飛抵成都，隔離一個月後將與故鄉觀眾見面。圖為2月19日在日本東京上野動物園拍攝的大貓熊香香。（視覺中國）

中國大貓熊保護研究中心表示，2月21日17時15分，從日本東京上野動物園啟程回中國大陸的旅日大貓熊香香已抵達成都雙流國際機場。大貓熊香香此次回國全程採取閉環管理，接下來，香香將被送往貓熊中心雅安基地入住隔離檢疫區，為期一個月。據貓熊中心介紹，預計隔離結束後香香將與觀眾見面。

據悉，香香2017年6月出生於日本東京，父母分別為中國旅日大貓熊比力與仙女。由於香香父母是中國大貓熊，所以牠們產下的幼崽所有權也屬於中國。按計畫香香原定於2020年12月底歸還中國，但受新冠疫情影響，其回國日期被多次推遲。

另一邊是依依離情。「香香，夢想著有一天妳帶著伴侶回日本看看。」2月17日，砂帆子從神奈川縣趕到東京上野動物園，在擁擠人潮中只有不到2分鐘時間駐足，隔著玻璃與大貓熊香香告別--「謝謝，再見……」，她努力微笑，眼淚卻止不住地落下。

過去5年中，40多歲的砂帆子幾乎每個周末都會去上野動物園看香香，「雖然沒有仔細算過，和香香見面次數一定超過300次，生活的大部分時間都花在貓熊上了。」她說，自己並不是最狂熱的粉絲，除動物園閉園之外，還有好些人風雨無阻地每天去見大貓熊。

澎湃新聞報導，言語間，砂帆子對大貓熊的一切描述都是擬人化的，去動物園並非「參觀」，而是與大貓熊「相見」，一種跨越人類和動物界限的互動。「時時刻刻想知道香香在做什麼，於是忍不住地不停去上野動物園。」她說道。

2017年6月，旅日大貓熊真真和力力通過自然交配，在東京上野動物園誕下雌性大貓熊香香。按照協議，香香原定2019年6月歸還中國，由於許多日本人希望它多留一段時間，日方申請延期一年半歸還，之後因疫情四度推遲回國，終於在21日踏上回國之旅。

香香離開日本前的一周，上野動物園為控制客流，採用預約抽籤制，每天僅限2600人進入大貓熊館看香香。2月19日是最後參觀日，平均每70組預約中只有1組中籤。來自日本全國各地的遊客從上午6點開始就在入園處排隊，最長等待時間達到4小時。

澎湃新聞報導，自1972年第一對中國大貓熊康康和蘭蘭旅居日本，日本便掀起了大貓熊熱。上野動物園園長福田豐說，日本的大貓熊愛好者確實比較多，大貓熊除了外形體態可愛之外，從某種意義上說，似乎對外界毫無防備、無欲無求。即使是成年大貓熊，也有人類小孩的特徵，這可能是很多日本人為之著迷的原因。

在福田豐眼中，大貓熊是一種「非常神奇的動物」，但飼養管理工作極具挑戰性。上野動物園經歷過大貓熊產崽夭折，近年來見證了香香、曉曉、蕾蕾的順利誕生和成長。此外，神戶王子動物園、和歌山縣白濱町冒險大世界也居住著多隻旅日大貓熊。長久以來，這些「萌獸」和日本的男女老少建立起了一種似近又遠的聯結。

「日語『卡哇伊』這個詞在世界上廣為人知，日本人對『可愛文化』的喜愛之情非常強烈。」砂帆子說，大貓熊圓圓的，喜怒哀樂一目了然，一舉一動可愛炸裂，深深激發了人們心中對可愛事物的嚮往。「追星」大貓熊超過30年，香香讓她「沉迷到了極點」。

稀疏的乳白色絨毛透著粉，黑眼圈還不明顯，香香趴臥在育嬰箱裡，身下鋪著貓熊圖案的墊子。從香香出生起，上野動物園每隔10天或20天就會在網站上公布牠的照片，並在它6個月大時首場直播，砂帆子看完直播後便迫不及待地去上野動物園一睹真容。「香香像天使一樣，我愛上她了。」她第一次見香香時就對其產生了一種情感羈絆，「有趣的行為令人捉摸不透，眼睛根本離不開她。」