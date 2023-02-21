近日傳出國民黨中央考慮在立委初選納入「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分者出戰，讓台北市議員徐巧芯委屈落淚。國民黨台北市議員秦慧珠今(21日)在網路節目《新聞不芹菜》接受資深媒體人黃光芹訪問時，暗酸徐巧芯「想跑的人一哭二鬧三上吊」，對此徐巧芯也回應，她一直受到單方面的言語羞辱，這真的是團結嗎？並用長文向秦慧珠喊話，希望兩人可以一起繼續為了國民黨以及民眾努力。

秦慧珠先前曾批同黨議員徐巧芯是吵鬧小雞，她今再說，民代想換跑道很正常，但任期沒做完就落跑會讓民眾觀感不佳。她指出，第一個出來說落跑不好的人是王鴻薇，因為王自己有所警覺，情有可原，不過王鴻薇說自己不要落跑時，有一個人卻說自己要落跑，那個人就是徐巧芯。點出徐巧芯名字後，秦慧珠再說，在徐之後藍營許多新生代議員也紛紛表態要挑戰立委，再加上有意願但未表態的，共有11、12個，此舉會讓大家有所疑問。

針對「大局條款」，秦慧珠強調，國民黨內本就有初選機制，「大家不要哭、不要吵、不要鬧，遵守黨內辦法就好」，但如今黨中央就算用大局條款，也擋不住想落跑的議員，「想跑的人一哭二鬧三上吊，朱立倫就頭昏了，現在就是有人又哭又鬧的啊。」

徐巧芯稍早發出對秦慧珠的「公開信」，隔空對秦喊話，她說，最近看到秦慧珠在節目上多次針對她進行激烈的言詞攻擊，除了過去的「沒水準」、「吵鬧小雞」以外，今天甚至暗指她現在在演「上吊」，這個字眼之重，確實令她有點驚訝。「有時候自己人最傷人，我們不是仇人，我只是希望有個公平的初選，真的有必要這樣詛咒我嗎？」

徐巧芯感嘆，說好的大家要團結，黨內不要互打，但最後只是她單方面的受到言語羞辱，這真的是團結嗎？她坦言，自己其實已經表達過很多善意，不管是平常在地方碰頭的時候，又或者是媒體受訪的時候，她知道彼此是同一個選區的，都是國民黨的，所以從不口出惡言，不對同黨的踩紅線，是她這次參加立委初選的原則。

徐巧芯對秦慧珠說「說起來，您也當過立委了，1998年的時候，您那時才43歲，也很年輕。後來您轉任議員，甚至也挑戰過費鴻泰，當時是議員的您也沒拿過落跑兩個字放在自己身上，不是嗎？」她表示，不知道在25年以後的今天，秦慧珠會不會想起當初年輕時的自己打拚的模樣？會不會想到或許今天的徐巧芯，就如同多年前的秦慧珠一樣，在政治的路上義無反顧的向前衝鋒？「我們或許沒有那麼不一樣啊。」

徐巧芯說，時間真的會改變一個人，就像有的女人在當太太的時候被欺負，成為婆婆後也用同樣的方式欺負媳婦，但難道不能停止這個負面的循環，好好地一起監督民進黨嗎？

徐巧芯再度重申，她對於這次參與國民黨初選的想法，就是跟費鴻泰比賽誰比較有監督民進黨的能力，爭取選區民眾的支持。她相信良性的競爭可以讓國民黨變得更強，更有機會在2024下架民進黨，現在與未來都會很努力的往這個方向前進。為此，她也誠心邀請秦慧珠，跟她一起挖掘更多民進黨腐敗的內幕，一起努力為了人民揭露真相，「不知道您是否會願意？」

徐巧芯說，如果可以，她會放下前面秦慧珠對她所有攻擊的不理解，絕不計較，「我們不要互相攻擊，而是互相愛護對方，就像我一開始說的，我很愛您，您是我們的好書記長。」

徐巧芯強調，既然以前沒有對秦慧珠口出惡言，以後自然也不會，她雖不信論資排輩那套，但認為人應該要互相尊重，相信比她資深的秦慧珠應該可以理解吧！她最後感性對秦慧珠說道，「謝謝您看完，希望我們可以一起繼續為了國民黨以及民眾努力，給你一個大大的擁抱，一起加油喔！」