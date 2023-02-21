台灣彩券「第五屆公益彩券電腦型彩券經銷商遴選簡章」已公告，台灣彩券總經理暨發言人謝志宏表示，凡具中華民國國籍，年滿18歲之身心障礙者、原住民或低收入單親家庭並符合簡章公布之各項條件者，皆可報名參加第五屆電腦型彩券經銷商遴選。報名資格和上屆不同之處，因民法修訂已將成年年齡降低至18歲，其他都和上屆一樣。

因此，這一屆只要滿18歲符合資格者於今年3月6日至4月7日即可在台灣彩券公司官方網站登錄相關資料並下載列印已填妥之申請書或至中國信託銀行各分行購買遴選簡章，並於4月7日前完成報名程序，即有機會加入自明年1月1日起10年之公益彩券經銷行列。

謝志宏說，第五屆公益彩券電腦型彩券經銷商正取名額5,500位，備取5,500位，總計11,000位，預計今年於5月31日假國立臺灣大學綜合體育館公開抽籤，預計今年報名人數有機會超過10萬人，較上一屆已有近7萬人報名抽籤。