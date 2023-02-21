雙方結盟後Naver Pay合作的55萬家線上商店將接受Samsung Pay付款。以往Naver Pay用戶在實體通路付款時須使用QR Code，日後也能像Samsung Pay用戶一樣直接用手機感應付款。

金融科技產業專家認為，Naver Pay與Samsung Pay分別是線上支付及行動支付兩大領域的龍頭，但彼此之間的市場交集不大，因此兩者結盟不但不會互搶用戶群，還能創造雙贏局面。