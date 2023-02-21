雙方結盟後Naver Pay合作的55萬家線上商店將接受Samsung Pay付款。以往Naver Pay用戶在實體通路付款時須使用QR Code，日後也能像Samsung Pay用戶一樣直接用手機感應付款。
金融科技產業專家認為，Naver Pay與Samsung Pay分別是線上支付及行動支付兩大領域的龍頭，但彼此之間的市場交集不大，因此兩者結盟不但不會互搶用戶群，還能創造雙贏局面。
眼看蘋果將在韓國推出Apple Pay行動支付，韓國本地業者已全面備戰。三星行動支付服務Samsung Pay及韓國最大線上支付服務Naver Pay稍早宣布結盟，未來各自的合作商家將同時接受彼此的付款服務。
雙方結盟後Naver Pay合作的55萬家線上商店將接受Samsung Pay付款。以往Naver Pay用戶在實體通路付款時須使用QR Code，日後也能像Samsung Pay用戶一樣直接用手機感應付款。
金融科技產業專家認為，Naver Pay與Samsung Pay分別是線上支付及行動支付兩大領域的龍頭，但彼此之間的市場交集不大，因此兩者結盟不但不會互搶用戶群，還能創造雙贏局面。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。