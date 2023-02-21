俄羅斯總統普丁對烏克蘭展開「特殊軍事行動」，將於周五（2/24）邁入一周年。烏克蘭政府擔心俄軍恐發動飛彈攻擊，今建議各級學校周三起遠距教學3天。

路透社報導，自去年10月以來，俄軍經常以飛彈與無人機襲擊烏克蘭。眼看本周五就是俄羅斯入侵烏克蘭屆滿1年的日子，俄烏兩方很可能會展開新一波火拼。

烏克蘭教育部周二公告，教育部建議各級學校周三至周五實施遠距教學，「保護執教過程所有參與者的生命與健康，當作戰爭周年前夕的預防措施」。

烏克蘭東部頓內次克州利曼一所小學的遊戲場，在俄軍砲火轟炸之下全毀。（圖／路透社資料照片）

去年2月24日俄國總統普丁（Vladimir Putin）正式下令俄軍攻打烏克蘭，至今（2/21）邁入第363天，期間烏克蘭全境好幾百所學校毀於砲火。其他學校即使未受戰火肆虐，校方也被迫經常混合實施遠距教學與到校上課，因為俄軍三天兩頭空襲，停電已是家常便飯。

這個學年度，烏克蘭各級學校只能在一種情況之下可以讓師生到校上課，那就是校園裡有功能運作正常的防空洞。