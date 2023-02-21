為什麼浴室會出現貢丸？有名媽媽把女兒的得意作品拍下來，分享在網路上，並表示「女兒的肥皂進化了」，從照片可見，有顆很像「貢丸」造型的肥皂放置在肥皂盒中，然而，另外還有1塊肥皂像是還未煮過的「菜頭」；對此網友一見照片也笑噴「新竹人不是都用貢丸洗澡的嗎？」、「懂新竹人的洗法耶」。

一名媽媽在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，從照片中可見鐵架上有2個肥皂盒，並且各放了1塊、2塊肥皂，然而，放2塊的肥皂盒中，竟然有顆很像「貢丸」外型的肥皂，以及像是還未煮過的「菜頭」；對此，原PO也在貼文寫下「女兒的肥皂，進化了」。

媽媽在網路PO上女兒得意作品「貢丸肥皂」，其造型也笑翻一票網友表示「新竹人洗法」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友一見照片笑噴，紛紛留言表示「真的是皂化弄人...」、「原來是在浴室煮關東煮啊！那我就放心了」、「新竹人不是都用貢丸洗澡的嗎？」、「貢丸、山藥、菜燕」、「那顆不是貢丸嗎？」、「我不爭氣的笑出來」、「她在提醒媽媽今天晚餐想吃蘿蔔貢丸湯了」、「懂新竹人的洗法耶」、「所以為什麼浴室會出現貢丸」。

另外，也有網友看著原PO上傳的照片研判「看照片猜測白色可能是家事皂，貢丸是皂屑捏起來，右邊的是胺基酸皂」，也表示現在愛用皂的人也很多。