普丁表示：「我今日被迫宣布俄國暫停參與《新削減戰略武器條約》。」他稱華府部分人士考慮重啟核武測試，若有必要俄國也應該做好準備。普丁表示俄國不會率先行動，但如果美方恢復測試，俄國便會跟進。

俄羅斯攻打烏克蘭將於24日屆滿一年，美國總統拜登20日意外出訪烏克蘭，普丁隨即在次日的演說矢言繼續出兵。

普丁在演說中表示，西方欲利用史無前例的制裁摧毀俄國經濟，俄國將強力對抗。西方制裁俄國反倒自傷，引發能源危機和導致物價飛漲，讓經濟蒙受數兆美元風險，然而俄國的收入卻未因此枯竭。

普丁指出，西方國家欲讓俄國人民受苦，但他們的算計並未成真，俄國的經濟和管理制度比西方想像的還要強勁。西方制裁俄國卻引火自焚，導致物價上揚、就業流失和能源危機，但主政者卻告訴人民俄國才是始作俑者。 國際貨幣基金（IMF）估計，規模2.1兆美元的俄國經濟今年可望擴張0.3％，成長率遠遠遜於大陸與印度，但已經比開戰之初預期的強得多。

普丁譴責西方挑起烏克蘭衝突，指稱以美國為首的西方國家欲在全球事務追求「無限權力」。

普丁指控以美國為首的北約誤以為能夠打敗俄國，為俄烏衝突火上加油。他向俄國政界和軍事菁英表示，俄國將會逐步審慎解決眼前的艱困任務。

普丁表示，俄國竭盡所能避免戰爭，但有西方支援的烏克蘭一直計畫攻打克里米亞。基輔政權和西方統治者將烏克蘭人民當作人質，當局者在政治、軍事和經濟層面占領烏克蘭。

出兵烏克蘭至少是1991年蘇聯垮台以來克里姆林宮最大的賭注，同時也是拜登等西方領袖的豪賭。