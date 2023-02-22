圖為香香躺著休息。（澎湃新聞／romi攝）

圖為香香出生第10天。（澎湃新聞╱上野動物園）

澎湃新聞報導，在日本出生的大貓熊香香，將於隔離一個月後，與中國故鄉觀眾見面。回顧2017年12月19日，香香首次對外開放參觀，這是上野動物園時隔29年再次展出貓熊寶寶。參觀採取抽籤制，首個周末的入場券抽選倍率達到144倍。在大阪讀大學的悠史因好友中簽兩張票，被拉去上野動物園看大貓熊。「她趴著剛睡醒，懶洋洋的，可愛到令人窒息。」悠史說，他不會忘記第一次見香香的樣子。

由於過敏問題，悠史從小對動物無感，哪怕看到貓狗都敬而遠之，自小學時代之後再也沒有主動去過動物園。「以前在電視上看過大貓熊，但是近距離看香香的感受完全不同，比嬰兒更加天真爛漫，衝破了我的認知，對動物有了新的體悟。」

澎湃新聞報導，關西大學理論經濟學名譽教授宮本勝浩估算，香香一年可創造約267億日元的經濟效益，而雙胞胎曉曉、蕾蕾則可達到308億日元。日本民間研究機構Nissei基礎研究所研究員佐間誠指出，大貓熊創造的經濟效益包括「直接效益」、「第一次波及效益」和「第二次波及效益」，涉及旅遊、餐飲、交通、周邊商品及其原材料產業，還將影響相關企業從業人員的收入。

近幾年，日本經濟受疫情打擊持續衰退，日元貶值、物價上漲，社會負面新聞層出不窮。佐間誠說，人們在這樣的背景下願意走進動物園去享受自然的樂趣，香香、曉曉、蕾蕾是日本民眾這幾年看著出生和長大的貓熊，創造出了驚人的經濟效應。大家有時調侃說「商品包裝上一旦印上香香的圖案，市場行銷理論統統失效，必定暢銷」。

幼崽香香打動了萬千日本民眾的心，而對於貓熊飼育員而言，懷著另一種心情。福田豐介紹，大貓熊的繁殖工作需要注意的地方很多，比如要關注幼崽出生後，媽媽會不會立刻抱起來餵奶，因為初乳中有免疫物質，至關重要。大貓熊剛出生時只有150克，僅憑日方動物園的經驗很難養大，必須要時時諮詢中國專家的建議。

2010年，福田豐初次到上野動物園工作，作為飼養展示課課長參與了大貓熊力力和真真的繁育工作，之後短暫調職至其他動物園，2017年回到上野動物園擔任園長，見證香香、曉曉和蕾蕾相繼誕生。相比遠距離的貓熊粉，福田豐和他的同事們對貓熊又愛又憂。

「香香出生時，雖然聽見了啼哭，但在監控畫面中無法第一時間看到，現場充滿了緊張感。」香香出生時的繁育負責人渡部浩文對日媒說，他和多位飼育員連續3個月三班倒，24小時不間斷地觀察香香的一舉一動，包括大貓熊母親真真抱香香的姿勢、母乳餵養的情況等，「那三個月壓力非常大」。

大貓熊幼崽出生時的體型約為成年的1／1000，可能會被不小心壓到。1985年，上野動物園的大貓熊歡歡和飛飛產子後，幼崽僅存活43小時就死亡，園方稱是被母親歡歡壓在身下導致胸部挫傷死亡。因此香香出生時，園方格外謹慎。

在香香之後，大貓熊真真於2021年6月在上野動物園又產下雙胞胎曉曉與蕾蕾。真真第一時間照料第一胎，第二胎則由飼養員抱入保育箱中檢查和照顧。福田豐說，當時緊急與中方專家討論如何操作，讓貓熊媽媽同時照顧兩隻幼崽。由於母乳不足，飼育員會用奶瓶餵養一些人工乳。要根據貓熊幼崽的體重增加情況、健康狀況來調整餵養的量和時機。「不過真真確實是一個非常棒的母親，把兩隻幼崽都照顧的很好。」

身著動物園的棕色制服，頭髮白了一小半，福田豐儼然一副學者模樣，寒暄時話不多，說話時目光朝向略低於鏡頭的方向。不過當問及園內幾隻大貓熊的情況時，他的神情立刻活躍起來。

「在園方來看每只貓熊都有自己的獨特之處。」福田豐說，比如香香的爸爸力力，身材非常魁梧，性格沉穩而又不失溫柔。媽媽真真的個頭也有點大，我行我素，對外界比較敏銳，遇到任何事都不退縮，是個膽大的母親。香香在動物園誕生和長大，作為大貓熊的各種體驗或許還不充分，但是通過牠對食物的嗜好，可以看出細膩的一面，比如對竹子的品種和部位都有自己的偏好。

大貓熊「吃素」，看似好養活，但從飼養員的角度來看，餵食是一項艱巨的任務。新鮮的竹子是上野動物園最基本的常備食材，不過竹子也要根據季節不同選取不同種類，而且各個貓熊的喜好不一，須準備與之口味相匹配的竹子。

除竹子之外，上野動物園還會給大貓熊準備一些蘋果、胡蘿蔔和特製的丸子等。「蘋果的口味偏甜，貓熊們似乎很喜歡，但是為了避免它們偏好某一種特製食物和口味而變得挑食，會儘量讓貓熊吃竹子和竹筍。」福田豐說道。

上野動物園的工作人員介紹，雖然香香對吃「講究」，但是很少生病，照顧起來沒有遇到太多麻煩。相比之下，神戶王子動物園的大貓熊「旦旦」年老體弱，飼育工作難度更高。

澎湃新聞報導，今年已經27歲的旦旦，按人類的年齡相當於80歲左右，2021年3月被診斷出患有心臟疾病，仍在治療中，歸國日期推遲至2023年12月底。神戶王子動物園園長加古裕二郎去年7月受訪時表示，旦旦是一隻高齡貓熊，我們在體檢和治療時都儘量不給它身心造成壓力。「旦旦有自己的情緒和好惡，我們會觀察並選取它狀態比較好的時候進行體檢，也逐漸縮短了它的展示時間。」

2022年春季起，神戶王子動物園考慮到「旦旦」的身體狀況，停止了公開展示。加古裕二郎在採訪過程中反復提到，不希望給貓熊增加精神壓力。他還介紹，在炎熱天氣下，為了防止室外環境過於乾燥，安裝了乾霧、水蒸氣噴霧等設施。園方與中方專家一直保持密切溝通。

旦旦閉關休養後，許多粉絲非常擔憂，在社交平臺上詢問旦旦的病情。日本獸醫師里惠作為科普博客「貓熊的天天」的博主，會寫一些小篇幅的科普文，為大家答疑解惑，有像「大貓熊的肌膚是什麼顏色」、「糞便是怎樣的」這種淺顯的問題，也有「大貓熊為什麼容易患心臟病」「大貓熊是其他野生動物的保護傘嗎」這種偏科學研究領域的提問，里惠在查閱資料的基礎上，盡量用通俗易懂的話語做出解釋。

澎湃新聞報導，作為一名貓熊粉絲，里惠說，「過去，我們關注貓熊的可愛模樣，而現在的貓熊粉越來越專業，會討論貓熊飼養、繁殖和疾病預防的問題，甚至為此翻閱書籍和論文。」她作為一個半專業人士，正在推動普及更多貓熊的科學知識。

「貓熊天真爛漫的像個孩子，但它在地球上生存了至少800萬年，有太多值得探究，不能在我們的時代消失。」里惠說，與動物和大自然接觸，雖然它們不會說話，但是你可以慢慢觀察和感受到自然界正在發生有趣的事情。

砂帆子說，未來她一定會去中國看香香，而且在學習中文，雖然很困難，但希望到時候見面至少能用一兩句中文和香香打招呼。同樣的是，悠史也有去中國看香香的計畫，但當下更操心香香的搬家旅途和交配。他從上野動物園網站更新的資訊中瞭解到，近期香香正值發情期，體重下降，健康狀況良好。「香香能否適應從日本到中國的長途旅行，隔離生活會不會對她造成壓力，環境變化會不會影響她自然交配……」悠史心中有很多疑問。

大貓熊是季節性發情動物，在自然分布區每年僅在春季發情一次，圈養大貓熊也同樣如此。成都大貓熊繁育研究基地的資料顯示，圈養條件下雌性大貓熊5歲左右，雄性大貓熊6歲左右進入性成熟，雌性大貓熊每年發情一次，每次發情高峰期只有短暫的2~3天，一般每年3-5月發情。

香香年滿5歲，已經進入性成熟。福田豐說，「雖然不舍，但希望香香能努力適應環境，找到好伴侶、留下後代。」他介紹，發情高峰期是一個令人緊張的時期。由於發情高峰期只有半天到1天，要找到準確的時機把雌雄貓熊放在一起同居，非常困難。一旦錯過時機就不可能完成交配，甚至在一起會打架。

「希望你遇到像爸爸（力力）一樣帥氣的雄性伴侶，像媽媽（真真）一樣呵護自己的孩子。」悠史對香香寄予期待，並表示今後會一直關注大貓熊，作為終身愛好。他經常購買印有「SAVE the PANDA」標誌的貓熊周邊商品，其中的部分款項匯入東京動物協會發起的「大貓熊保護支持基金」，用於動物園環境改善和大貓熊保護活動。

砂帆子也定期向日本大貓熊保護組織捐款，不希望後代只能看到貓熊化石。而從私心來說，她害怕有一天在日本看不到貓熊，「衷心希望中日兩國永久友好。」除香香之外，生活在日本和歌山縣白？町「冒險世界」的旅日雄性大貓熊永明和雙胞胎女兒櫻濱、桃濱將在2月22日返回中國，這意味著日本國內的大貓熊數量將從13隻減少到9隻。