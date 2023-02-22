懷孕十月順利產下孩子，是許多母親最喜悅的時刻，但千萬不可大意。小兒科醫師分享案例，曾有一名媽媽產後一直把新生兒抱在懷裡，結果不小心睡著，隔天被發現時孩子已經沒有呼吸心跳，令人不勝唏噓。

小兒科醫師洪千惠在《醫師好辣》節目中分享心碎故事，曾遇過一名新手媽媽產子後十分喜悅，一整晚都抱著孩子，但卻因為生產完體力不支，不小心就睡著了，直到隔天一早護理師巡房，才發現孩子躺在媽媽的病床上，已經沒有呼吸心跳，推測死因是被媽媽身體壓住窒息而亡。

洪千惠引述國健署建議，嬰兒不要抱到床上和爸媽一起睡，尤其是6個月以下的嬰兒，還不會翻身、肌肉張力不夠強，如果睡覺時口鼻被遮住是無法掙脫的，是非常危險的一件事。洪千惠也提醒，嬰兒睡眠要避免「口鼻被遮住」的風險，須留意5不原則：

1.「不趴睡」：因為嬰兒頸部張力不足，脖子一沒力氣直接趴下去，將無法掙脫，恐被床墊悶住。

2.「不用枕」：一不小心枕頭移位也會遮住嬰兒口鼻，大一點的孩子已經會翻滾移動，也不會睡在枕頭上，因此枕頭根本是多餘的東西。

3.「不同床」：嬰兒自己睡一張床，與父母不同床。

4.「不悶熱」：多蓋被子可能會遮住嬰兒口鼻，天冷時應把家裡溫度調高，或者讓孩子穿厚一點的睡衣或是防踢被。

5.「不鬆軟」：寶寶床上勿放任何軟綿綿的娃娃，或是較厚的圍欄，都是風險所在。