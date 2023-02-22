韓國大廠三星為了扭轉良率偏低的狀況，日前宣布向旗下顯示器部門借款近160億美元(折合約新台幣4800億元)，以維持快速的投資步伐，根據台灣半導體業者內部社群討論版，有工程師分析指出，三星良率偏低的原因可能和公司文化有關，從去年5月美國總統拜證率團考察三星工廠的照片就可發現端倪。

美國總統拜登去年展開上任以來首度亞洲行，首站造訪南韓，第一個參訪地點是三星晶片廠，從先前拜登推文上曝光的照片中，可以看到南韓總統尹錫悅和三星電子會長李在鎔帶拜登參訪晶片廠，與穿著無塵衣的基層員工互動。

根據ETtoday報導，台灣半導體業者內部社群討論版翻出上述這張照片，有工程師提到，台系半導體廠不太容易看到大人物直擊現場的畫面，因為進廠多半要全程穿著無塵衣、口罩、無塵腳套以及手套，鞋子也要常清洗，另有人直呼難怪三星良率偏低。

I just toured a cutting-edge plant in the Republic of Korea that makes some of the most advanced semiconductor chips in the world. Thanks to the investment that Samsung is making, the United States will have a facility like this one in Texas — creating 3,000 good-paying jobs. pic.twitter.com/rudEQmMCje — President Biden (@POTUS) May 20, 2022

值得關注的是，台積電與南韓大廠三星在先進製程領域方面競爭激烈，台積電3奈米已經順利進入量產，金融分析師Dan Nystedt先前在推特上表示，台積電3奈米良率與早期的5奈米相似，良率最高可達到80%；相比之下，三星3奈米良率只有10%~20%，且每片品質落差很大。韓媒BusinessKorea則報導，三星為快速追上台積電，縮小兩者間的市占率差距，已開始研發透光率92%的EUV光罩護膜。