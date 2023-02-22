韓國大廠三星為了扭轉良率偏低的狀況，日前宣布向旗下顯示器部門借款近160億美元(折合約新台幣4800億元)，以維持快速的投資步伐，根據台灣半導體業者內部社群討論版，有工程師分析指出，三星良率偏低的原因可能和公司文化有關，從去年5月美國總統拜證率團考察三星工廠的照片就可發現端倪。
美國總統拜登去年展開上任以來首度亞洲行，首站造訪南韓，第一個參訪地點是三星晶片廠，從先前拜登推文上曝光的照片中，可以看到南韓總統尹錫悅和三星電子會長李在鎔帶拜登參訪晶片廠，與穿著無塵衣的基層員工互動。
根據ETtoday報導，台灣半導體業者內部社群討論版翻出上述這張照片，有工程師提到，台系半導體廠不太容易看到大人物直擊現場的畫面，因為進廠多半要全程穿著無塵衣、口罩、無塵腳套以及手套，鞋子也要常清洗，另有人直呼難怪三星良率偏低。
值得關注的是，台積電與南韓大廠三星在先進製程領域方面競爭激烈，台積電3奈米已經順利進入量產，金融分析師Dan Nystedt先前在推特上表示，台積電3奈米良率與早期的5奈米相似，良率最高可達到80%；相比之下，三星3奈米良率只有10%~20%，且每片品質落差很大。韓媒BusinessKorea則報導，三星為快速追上台積電，縮小兩者間的市占率差距，已開始研發透光率92%的EUV光罩護膜。
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