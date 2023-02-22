許多想控制體重的人都有食量過大到無法控制的問題，最常見的症狀是下班情緒較放鬆後，食慾一發不可收拾──這些人的共同特徵是壓力大！

《美國流行病學期刊》指出：壓力大時食慾會變好，脂肪堆積的比例也較高。

自律神經失調會使食慾大增？

一般狀態下，進食中或吃飽時，因腸胃中有食物，副交感神經較活絡，會有「放鬆、吃飽了」之感。若自律神經失調了，即使已經吃下很多食物，交感神經仍比副交感神經活躍，身體接收不到「飽足（放鬆）」的訊息，便自然而然地想繼續吃（希望因此啟動副交感神經達到放鬆目的）到覺得「飽」（或撐到吃不下為止）。殊不知此時自律神經已錯亂，吃再多，副交感神經也難以啟動，而過食的罪惡感，會讓壓力變更大，自律神經失調的情況更嚴重。

這是「壓力大→吃→後悔→壓力大」的惡性循環。因壓力讓自律神經失調，故大腦接收不到放鬆的訊息，反射機制會攝取比健康者更多食物，期待這樣可順利啟動副交感神經，釋放「放鬆」的訊息。

在我的門診中，有三分之一的自律神經失調症患者有肥胖的困擾。假使導致肥胖的元凶是自律神經失調，而在不知情的狀況下拚命壓抑食慾，只會讓自己陷入「控制不住→心情低落、罪惡感→控制不住→罪惡感、心情低落」的惡性循環，此時應針對自律神經問題治療才對！

(本文摘自《不想生病就搞定自律神經》/柿子文化)

【內容簡介】

臺灣約有92萬名被自律神經失調所困，但確診病患僅有1萬人左右，你或你的親友也可能是其中之一！

「自律神經失調」專家──郭育祥醫師，擁有多年的研究及看診經驗，教你認識本世紀最大、也最摸不定的健康殺手──自律神經失調；從病因、病症、迷思到預防、自癒的方法，最完整且實用的健康資訊一次到位，就算你沒有辦法控制你的「自律神經」，也可以引導它乖乖的不作怪！

□自律神經失調所導致的症狀天差地遠，所造成的影響與程度也無法一概而論。

□有1/2到1/3的病患自律神經失調症病患，是在其他各科中檢查不出病因或原因不明的。

□自律神經失調造成的器官不適不一定會持續很久，且症狀會轉移，也常各種症狀重疊出現。

□自律神經與免疫力有著相輔相成的作用。

□除了長期的壓力，性格通常也是造成人們自律神經失調的關鍵因素。

□你知道嗎？「太閒」也會導致自律神經失調。

□當我們的本能反應長期被壓抑，會使下視丘與自律神經的配合紊亂，引發自律神經失調。

□罹患自律神經失調的人，多有一個共通點──「不懂得玩樂」的「工作狂」。

□自律神經失調是生理出問題，它不等於憂鬱症。

□「失眠」是自律神經失調最常出現的症狀之一。

□自律神經失調的治療分為三個階段：「急性期」、「緩解期」與「保養期」

□藉由有意識地改變呼吸的節奏和深度，能幫助自律神經的平衡。

精神科名醫「預防＋自療」的自律神經保健聖經，

讓你大小毛病自然好……

□8大「Q & A」，最完整、易懂的互動式分析回答，輕鬆認識自律神經失調

□7個「和你想的不一樣」，修正對自律神經失調的錯誤觀念，避免延宕、加重病情

□4篇「中醫怎麼說」單元，讓你中西並用，全方位剖析自律神經的問題，雙管齊下調養身心

□8個放鬆身心小祕訣＋正確呼吸4撇步，平衡自律神經又長壽

□3大關鍵飲食──抗氧化食物、提升免疫力食物、快樂食物，吃出健康不失調

【作者簡介】

郭育祥

郭育祥診所院長

中華民國自律神經失調症協會理事長

經歷

早安健康專欄作家

國際AAPB心理生理及生理回饋協會會員

美國A4M抗老化醫學會會員

美國肥胖醫學會TOS會員

前嘉義基督教醫院主治醫師

中華民國精神科專科醫師

專長

自律神經失調症、肥胖症

學歷

陽明醫學院醫學系畢業