我們都知道，自律神經與情緒有關，事實上，呼吸也是。吸氣時，交感神經較活絡，呼氣時，副交感神經較活絡。我們可以藉由呼吸，來調節自律神經。

一般說來，自律神經失調患者，大多呈現交感神經過度興奮的狀態。這時候，緩慢呼吸，並加長呼氣的時間，能讓身體獲得放鬆，解除因壓力過大，造成的交感神經過度活絡問題，漸漸地，自律神經便能回復到協調狀態。

在深呼吸的練習中，要特別提的是──大家都很忽略的吐氣。

說到深呼吸，許多人都從吸氣開始，通常是吸得多、吐得少。想要真正放鬆身心，一定得學會慢慢吐氣。

根據實驗證明，人的腦波跳動，由低至高可分為四個頻率帶：δ波（delta，無意識）、θ波（theta，潛意識）、α波（alpha，意識與潛意識的橋樑）、β波（beta，意識）。當我們的感官不斷運作時，腦波呈現高跳動率的β波，當身心感到安定，呈現α波，全然放鬆時，會進入到θ波，熟睡時可進入到δ波。

現代人生活緊湊，一刻不得閒，吐氣正好可以提供一個休息的機會，讓所有身體機能補充能量，再出發。

吐氣的時候，副交感神經較活潑，身心呈現放鬆狀態，透過緩慢的呼吸，我們能讓腦波從忙碌的β波，轉換到安定的α波。藉由α波大量的產生，我們能釋放無形壓力，讓身心靈獲得養份，進而激發內在潛能跟靈感。

吐氣能增加身體的柔軟度，讓身體更放鬆；緩慢吐氣，可以排泄較高濃度的二氧化碳，對健康更有助益。建議各位在進行腹部呼吸的時候，把握「緩慢原則」，盡可能讓吐氣的速度跟時間拉長。

(本文摘自《不想生病就搞定自律神經》/柿子文化)

【內容簡介】

臺灣約有92萬名被自律神經失調所困，但確診病患僅有1萬人左右，你或你的親友也可能是其中之一！

「自律神經失調」專家──郭育祥醫師，擁有多年的研究及看診經驗，教你認識本世紀最大、也最摸不定的健康殺手──自律神經失調；從病因、病症、迷思到預防、自癒的方法，最完整且實用的健康資訊一次到位，就算你沒有辦法控制你的「自律神經」，也可以引導它乖乖的不作怪！

□自律神經失調所導致的症狀天差地遠，所造成的影響與程度也無法一概而論。

□有1/2到1/3的病患自律神經失調症病患，是在其他各科中檢查不出病因或原因不明的。

□自律神經失調造成的器官不適不一定會持續很久，且症狀會轉移，也常各種症狀重疊出現。

□自律神經與免疫力有著相輔相成的作用。

□除了長期的壓力，性格通常也是造成人們自律神經失調的關鍵因素。

□你知道嗎？「太閒」也會導致自律神經失調。

□當我們的本能反應長期被壓抑，會使下視丘與自律神經的配合紊亂，引發自律神經失調。

□罹患自律神經失調的人，多有一個共通點──「不懂得玩樂」的「工作狂」。

□自律神經失調是生理出問題，它不等於憂鬱症。

□「失眠」是自律神經失調最常出現的症狀之一。

□自律神經失調的治療分為三個階段：「急性期」、「緩解期」與「保養期」

□藉由有意識地改變呼吸的節奏和深度，能幫助自律神經的平衡。

精神科名醫「預防＋自療」的自律神經保健聖經，

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□8大「Q & A」，最完整、易懂的互動式分析回答，輕鬆認識自律神經失調

□7個「和你想的不一樣」，修正對自律神經失調的錯誤觀念，避免延宕、加重病情

□4篇「中醫怎麼說」單元，讓你中西並用，全方位剖析自律神經的問題，雙管齊下調養身心

□8個放鬆身心小祕訣＋正確呼吸4撇步，平衡自律神經又長壽

□3大關鍵飲食──抗氧化食物、提升免疫力食物、快樂食物，吃出健康不失調

【作者簡介】

郭育祥

郭育祥診所院長

中華民國自律神經失調症協會理事長

經歷

早安健康專欄作家

國際AAPB心理生理及生理回饋協會會員

美國A4M抗老化醫學會會員

美國肥胖醫學會TOS會員

前嘉義基督教醫院主治醫師

中華民國精神科專科醫師

專長

自律神經失調症、肥胖症

學歷

陽明醫學院醫學系畢業