台灣民意基金會21日公布最新民調，2024總統大選，如果是賴清德、侯友宜、柯文哲三人競爭，有三成二支持侯友宜，二成八支持賴清德，二成支持柯文哲。如果是賴清德與侯友宜對決，有四成七支持侯友宜，三成三支持賴清德，無論是「三腳督」或「捉對廝殺」，都是侯友宜領先。對此，前立委沈富雄21日就表示「只要國民黨不論用什麼方式提名侯友宜，國民黨就一飛沖天了」，引發討論。

沈富雄21日在網路節目《少康戰情室》中表示，選舉事關利益，事關利益父子是可以翻臉的，選舉就是因為牽涉到的後果利益太大了，才會有仇恨。沈富雄更坦言，「柯文哲之所以討喜，就是他那一套年輕人喜歡，又是幽默又是無厘頭，但這一套去美國不會被欣賞，得分的機會不大，第三點就是柯文哲現在太囂張，因為柯文哲沒辦法控制他的支持者要怎麼投，他沒辦法」。

沈富雄更說，「現在就這三腳督的板塊來講，侯友宜國民黨佔很大的優勢，柯文哲跟侯友宜是同質性很高的，跟賴清德沒有同質性，這兩塊加起來超過55％，如果還要還原到總和100％的話，大概可以到60％」，沈富雄接著說，「因為柯文哲加侯友宜這一塊，最近的板塊是真的很大，而且不太會移動，所以如果侯友宜不幸的變成第二名、柯文哲第三的話，一定棄保，絕對棄三保二，變第一」。

不過最後沈富雄也說，「但這場面不會發生，隨著時間的流逝，柯文哲的支持度會一路下去，只要國民黨不論用什麼方式提名侯友宜，國民黨就一飛沖天了」。