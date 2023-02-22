蛋價日前漲回批發每台斤52.5元歷史新高，雞蛋貴又買不到的亂象引發各界熱議。媒體人黃揚明21日在《大新聞大爆卦》節目強調，他訪問國民黨發言人李明璇，對方說1盒蛋竟賣到300元，1顆30元的蛋家庭主婦買得下去嗎？家庭主婦買不到蛋，老公在餐桌上可能問說今天為什麼沒有蛋？然後媽媽就回嘴嗆說你自己去買，嚴重造成家庭不和，少子化就會繼續發生，絕對是國安危機。沒有辦法解決的話，賴清德只能自己內傷。

黃揚明表示，這種做秀，大家都買得到蛋、不用擔心、供應充足，可是人民的實際感受就是買不到的時候，這不只是買不到的不爽，這還會昇華一種官員在做秀，根本沒有解決問題，還在那邊騙我們有蛋，那就會昇華到對政府的憤怒。蔡政府從2018以後，大量採用所謂的哏圖治國、內宣治國、名嘴側翼洗版的治國，宣傳變成主體，政策或人民實際感受變成是配套，不在乎人民感受的時候，這樣的做法會被民意反噬。

「如果我是賴清德，我會覺得陳吉仲、鄭文燦你們又在扯我後腿了！」黃揚明提到，這種做法完全不會加分，有些超商、速食店的蛋產品就是買不到。像麥當勞很給政府面子，他就說銷售超出預期，那個叫做超買或超賣。可是這間全家就很不應該，直接「缺蛋，不要再問了！」而且是新竹，你看，又是妳高虹安害的！

黃揚明指出，缺蛋絕對是事實，缺到什麼程度？這是政府要告訴人民，比如說這兩個禮拜比較缺，我們預計什麼時候可以恢復，你應該要講清楚。每一次陳吉仲遇到缺蛋，去年也說2月底、3月初就會好，今年也說2月底、3月初，我們就等著看。昨天訪問李明璇，說1盒蛋竟賣到300元。

「1顆30元的蛋！家庭主婦買得下去嗎？」黃揚明強調，這樣的狀況持續下去，一環扣一環，家庭主婦買不到蛋，老公在餐桌上面說：今天為什麼沒有蛋？然後媽媽就說：你自己去買！（主持人張介凡：嚴重造成家庭不和！）少子化就會繼續發生，這是一環扣一環，這絕對是國安危機！

黃揚明直言，如果今天這個蛋蛋的哀傷沒有辦法解決的話，賴清德只能自己內傷。