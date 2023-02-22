蛋價日前再度調漲，批發價每台斤飆至52.5元，站上歷史高點，各界都有人PO出超市買不到蛋的照片，但同時也有不少綠營側翼大秀買到蛋的照片。對此，媒體人張禹宣表示，「蛋缺不缺從來不是1或0，重點在可得性。」

張禹宣提到，台灣到底缺不缺蛋，已經從客觀的事實演變為政治性的立場問題。行政院到農委會，現在最高的指導原則已經不是解決缺蛋，而是大搞認知作戰讓民眾覺得不缺蛋。但事實上，「沒有人真的買不到蛋，也不是到處都有蛋可以買」，問題的關鍵在於，想要買到一顆蛋，過程中的「可得性」，兩個因素一是價格、二是便利。

他認為，過去不管是超商或大賣場，一般民眾認知裡，根本不會有「買不買的到蛋」的問題，便宜價格是優先考量。然而現在是當民眾想要買蛋，去便利商店卻發現架上一空，下了班去大賣場也遍尋不著，必須要跑好幾間才找到，更遑論過去，消費者還有比價空間與品牌偏好。

張禹宣強調，當下只要有蛋就得偷笑了，可得性大幅度降低，就叫做缺蛋。但說到底，缺蛋最根本的問題發自於「供不應求」，比起禽流感、或飼料成本增加等原因，這次最大的元兇莫過於農委會。政府為了平抑蛋價，用自以為聰明的方式，一味的壓制蛋農收購的價格，卻導致無人願意養雞生蛋，因此在市場上總量不足的狀況下，盤商們紛紛競價搶蛋，最後反而造成反效果，到了消費者手中時，不但價格昂貴且數量稀缺。

對於現在蛋農賺不到錢，消費者買不到蛋、或買貴的情況，張禹宣直指，農委會無力解決問題，索性大搞認知戰，解決提出問題的人。他還分享了一個資訊，稱自己在台北市遍尋鄰近的超商買不到蛋，最後竟然在藥局買到。